Gérald Darmanin veut d'une justice collective, et tant pis pour les conséquences

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a appelé les préfets à expulser des logements sociaux les "délinquants auteurs de violences urbaines" et leur famille. Comprendre : on punira désormais toute une famille pour les délits d'une seule personne. Les punitions deviennent donc collectives, au mépris de tous les principes que représente normalement la justice française. Et tant pis si l'on créé encore plus de précarité et plus de défiance vis-à-vis des institutions, tant pis si l'on pousse des familles entières à la rue (Photo d'illustration AFP)

La machine à expulsion est déjà en marche. Le 23 août dernier, c'est une famille entière qui a été expulsée de son logement social dans le Val d'Oise, suite à la condamnation d'un des habitants pour sa participation aux émeutes urbaines. Si la procédure a pu avoir lieu en raison d'une décision de justice en lien avec des impayés datant de 2017, elle a été accélérée par la condamnation. Mettant ainsi à la rue toute une famille de six personnes, dont une enfant de deux ans, sans solution de relogement.



Une situation qui n'a pas l'air de déranger Gérald Darmanin, qui souhaite généraliser ce dispositif. Car il est bien connu que pour lutter contre la délinquance, rien ne vaut mieux que de mettre à la rue des familles entières. Personne n'a jamais entendu parler de délits commis par des personnes sans-domicile fixe d'ailleurs, et surtout pas des délits en lien avec leur survie.



Les parents ont la responsabilité de leurs enfants, personne ne dit le contraire. Mais le ministre semble oublier que ces familles habitant les logements sociaux travaillent très majoritairement dans des secteurs prenants, le plus souvent éloignés de leur lieu de travail, qui ne permettent malheureusement pas d'être aussi présents qu'on le souhaiterait. Des années d'études sociologiques ont mis en lumière ces difficultés, bien qu'on doute que Gérald Darmanin se soit un jour réellement intéressé à ce sujet.



La répression semble être l'unique arme de ce gouvernement, qui, au lieu de tenter de trouver des solutions apaisées, se cache derrière le rouleau compresseur judiciaire pour punir des familles entières. Et tant pis si l'on met des enfants à la rue au passage, pas vrai ? Ils n'avaient qu'à pas naître dans la mauvaise famille, ils n'avaient qu'à pas avoir un frère, un fils ou un oncle qui enfreint la loi.



Emmanuel Macron veut l'apaisement, mais comment compte-t-il y arriver en soufflant sur les braises d'une colère qui est loin d'avoir disparue ? Gérald Darmanin est obsédé par la baisse de la criminalité, mais comprend-il les mécanismes les plus basiques de cette dernière ?



A part attiser la haine et précipiter les victimes collatérales de cette décision vers une délinquance qu’on voudrait soi-disant régler, que pense-t-il réellement accomplir ? Rien, si ce n'est amadouer un électorat qui le trouverait actuellement "trop mou" envers les délinquants.



Certains se réjouiront de cette décision, nous n'en doutons malheureusement pas. Un symptôme de plus de la fuite vers l'extrême-droite de ce gouvernement – et du pays - qui ne semble être capable de ne gouverner que par la matraque et l'obsession envers les minorités. Au plus grand plaisir de ceux contre qui il avait appelé à faire barrage.



