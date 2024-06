Globice lance son application "Balèn terla" pour observer les baleines depuis la côte

Alors que la saison des baleines débute doucement à La Réunion, l'association Globice annonce ce lundi 17 juin 2024 le lancement de son application "Balèn terla". Balèn terla est une application smartphone qui encourage les observations depuis la côte, et qui est disponible en trois langues : kreol, français et anglais. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Zone de reproduction ancestrale des baleines à bosse, La Réunion connaît une fréquentation croissante de cette espèce emblématique du règne animal depuis le milieu des années 2000. Avec 417 individus recensés par Globice dans les eaux territoriales en 2022, puis près de 1200 en 2023, des records absolus ont été atteints ces deux dernières saisons.

La présence de ces cétacés très démonstratifs suscite un engouement massif chez les réunionnais qui attendent désormais impatiemment l’arrivée des baleines à bosse chaque début d’hiver austral. Leur présence constitue également un facteur d’attractivité indéniable auprès des touristes, qui privilégient aussi la destination Réunion pour pouvoir observer ces géantes des océans.

- Encourager l’observation depuis la côte -

L’île bénéficie d’un contexte idéal pour observer les baleines à bosse : eaux limpides et météo généralement favorable, présence des baleines sur les zones de faible profondeur donc proches des côtes, activités de reproduction spectaculaires visibles depuis la terre et littoral magnifique et accessible.

Encore peu développée localement, l’observation depuis le littoral constitue pourtant une source d’émerveillement et de plaisir authentique et gratuite. Elle est aussi le mode d’observation le moins intrusif et le plus respectueux des cétacés. Enfin, elle permet de créer du lien social avec d’autres curieux et passionnés, autour d’un sujet positif et consensuel.

C’est pour encourager cette forme d’observation responsable, tout en valorisant le littoral réunionnais, que Globice a créé l’application Balèn terla.

- Une application complète pour profiter, ensemble, du spectacle ! -

Balèn terla est une application smartphone accessible sur Android et iOS, entièrement gratuite et disponible en trois langues : kreol, français et anglais.

Elle offre de nombreux contenus et fonctions pour vivre pleinement l’expérience d’observation depuis la côte.



Un recensement des meilleurs spots d’observation tout autour de l’île avec une description complète de leurs caractéristiques, photos et géolocalisation. Chaque utilisateur sur place peut préciser en temps réel les conditions d’observation (état de la mer et visibilité).

• Des fonctionnalités simples et pratiques pour signaler ses observations de baleines et les partager avec la communauté, avec la possibilité de revenir sur toutes celles de la saison via une frise historique.

• Des conseils et des astuces pour une expérience d’observation e????icace, l’accès aux programmes de science participative de Globice, un rappel de la réglementation pour davantage de responsabilité.

• Des fiches espèces sur l’ensemble des cétacés présents à La Réunion avec un zoom sur les baleines à bosse, leur écologie, leur biologie, leurs habitudes à La Réunion et même leurs comportements en surface simulées avec la réalité augmentée.

• Des fonctionnalités de mise en relation sur les spots d’observation avec les bénévoles de Globice, véritables guides d’interprétation.

• Un chat communautaire et privé pour discuter entre utilisateurs connectés ou directement avec l’équipe scientifique de Globice.

Balèn terla, une innovation péi

Balèn terla est un projet imaginé et piloté par Globice Réunion. Il a été conçu en partenariat avec Wild Immersion, spécialisée dans la sensibilisation du public aux enjeux de la protection de la biodiversité à travers des dispositifs immersifs.

Balèn terla bénéfice du soutien financier de la Préfecture de La Réunion, via le dispositif Fonds Vert, destiné à encourager la transition écologique dans les territoires. Les frais de maintenance et d’exploitation de l’application, garants de sa pérennité, sont pris en charge grâce au partenariat conclu avec deux entreprises 100% réunionnaises: Fibres et du Wood Hôtel****

Balèn terla est un véritable outil d’animation du territoire qui bénéficie du soutien de L’Institut Régional du Tourisme, de la Fédération Réunionnaise du Tourisme, des o????ices du Tourisme de la CIVIS, de l’Office du Tourisme de l’ouest et de Kar Ouest. L’agence de communication Facto à Saint-Denis contribue à la promotion de l’application.

