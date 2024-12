Au Port, les murs ont des messages à faire passer

Depuis quelques semaines, les murs du Port se couvrent petit à petit de nombreux tags revendicatifs. Une action militante non-signée, qui dénonce entre autres la responsabilité du gouvernement dans la crise à Mayotte, le génocide à Gaza, ou encore la gestion néo-coloniale de la France à La Réunion (Photo rb/www.imazpress.com)

Personne ne sait qui c'est - pour l'instant -, mais l'auteur (les auteurs ?) de ces tags est plus que prolifique. Ses œuvres et ses messages anti-"kolons", pro-palestine se retrouve partout en ville au Port, particulièrement la ZUP. Et même à La Possession, depuis quelques jours.



Des messages un peu plus revendicatifs que ceux qu'on a l'habitude de voir. Loin des banals "n*ique" untel, et autres "blazes" en tout genre, les murs du Port portent aujourd'hui des messages de soutien.

"Palestine vaincra" est-il écrit en direction des habitants vivant sous les bombes incessantes d'Israël

"Syklone Chido krim d’Etat" est-il tagué à l'appui des Mahorais qui payent au prix fort aujourd'hui des années de négligences et de dédain de l'Etat.

"Kolon déor", "Lenpire fransé lé pa mor" est-il peint en dénonciation des inégalités, des injustices, du mépris et de la gentrification sans limite de La Réunion au détriment des Réunionnais, surtout les plus précaires.



Le (les ?) tagueur qui respecte aussi vraisemblablement l'une des règles les plus importantes du milieu du graffiti : on ne dégrade par les œuvres de street-art déjà présentes sur les murs, par respect pour leur auteur. Les maisons individuelles et les bâtiments publics semblent aussi avoir été épargnés.



La manière de protester peut être sujette à débat, tout le monde n'appréciant pas la dégradation des murs. Les messages en heurteront aussi certainement plus d'un.



Mais chez Imaz Press - vous savez, les islamo-gauchistes, les LFIstes, les communistes, anti-républicains, les pro-bordel, ajoutez le qualificatif qu'il vous plaira, nous le revendiquerons avec fierté -, nous apprécions cette parole donnée aux murs.

Car par ricochet cela revient à donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais ou que l'on écoute pas.

Et c'est pour cela que nous apprécions la démarche.

La rédaction d'Imaz Press