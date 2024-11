Centrale EDF du Port : les salariés en grève à partir de 22h, pas d'impact prévu pour l'heure sur le réseau

Les salariés d'EDF Production électricité insulaire (PEI) à la centrale thermique du Port seront en grève à partir de ce lundi 18 novembre 2024, à 22h. Le préavis avait été déposé le 7 novembre dernier. Depuis, les syndicats et la direction étaient en négociation pour répondre aux revendications des salariés. Sans succès. Pour l'heure, il n'y a pas d'impact prévu sur le réseau. Mais tout dépendra de la durée de cette grève illimitée (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Cela fait plus d'un an qu'on échange avec la direction dans le cadre d'un dialogue social, sans obtenir de réponse satisfaisante" indique Yoen Giral-Deboisvilliers, représentant syndical CGTR à la centrale d’EDF PEI.

Les revendications sont nombreuses : respect du code du travail, création de postes, perte des primes annuelles.

"Les repos hebdomadaires et les 11 heures de repos entre chaque service ne sont pas respectés", affirme le syndicaliste. "On réclame depuis des mois l'embauche de deux chargés d'affaires, mais la direction souhaite créer des postes sur de la communication et des cadres administratifs, choses qui ne sont pas prioritaires", ajoute-t-il.

De plus, "on demande une réévaluation de certaines indemnités". "On paie aujourd'hui le rattrapage des pertes financières liées à la conversion au biocombustible, et nos primes annuelles ne seront pas versées. Mais ces difficultés sont liées à la conversion décidée par la direction, qui a menée à des difficultés techniques qui ne sont pas notre responsabilité", lance-t-il. "Ce n'est pas aux agents de subir les pertes liées à un manquement de la direction."

- Pas d'impact sur le réseau EDF -

Soucieux de "l'esprit de service public", le syndicat affirme ne "pas être là pour impacter directement les clients d'EDF". Des agents devraient donc assurer la continuité du service, et le réseau ne devrait donc pas être impacté dans un premier temps.

Cependant, "en tant que producteur, si la direction persiste, cela pourrait engendrer des indisponibilités". "Ce n'est pas notre objectif, la main est à la direction", souligne Yoen Giral-Deboisvilliers.

Un piquet de grève est prévu dans la matinée de ce mardi.

