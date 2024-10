Saint-Denis : élèves et parents d'élèves mobilisés devant le lycée Marguerite Jauzelon (ancien Bellepierre)

"On veut des TP ! On veut des TP !" (actualisé)

Ce n’est pas tous les jours que des lycéens manifestent pour avoir cours. Une manifestation de plusieurs centaines de lycéens a eu lieu ce lundi 7 octobre 2024 devant le lycée Marguerite Jauzelon (ancien lycée Bellepierre), à Saint-Denis. Les revendications sont simples : les élèves, soutenus par les parents, souhaitent pouvoir suivre normalement les TP (Travaux Pratiques) de Physique-Chimie. Les cours ne sont plus assurés depuis la rentrée, en raison de "rapports conflictuels" entre les professeurs et les aides-laborantins. Le rectorat recevra les parents d’élèves ce mercredi (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ils demandaient en chœur "On veut des TP ! On veut des TP !" avant de reprendre les cours normalement vers 10h30.

Fabrice, 17 ans, est élève en classe de terminale générale avec spécialité "Physique-Chimie". Il nous explique la situation : "On ne peut pas faire nos TP (Travaux Pratiques) de Physique – Chimie normalement depuis la rentrée, alors qu’on doit être notés tout au long de l’année sur ces TP. Et l’épreuve de TP de Physique-Chimie au bac, c’est coefficient 8 pour moi ! Soit les professeurs sont absents, soit les laborantins ne préparent pas les solutions (ndlr, les mélanges de produits). En attendant, on prend beaucoup de retard dans les programmes".

Mauricia Henry, mère d’un lycéen, et représentante de la PEEP (Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public) précise que la situation ne date pas d’hier : "Cela fait six ans qu’il y a un problème entre les professeurs de Physique-Chimie et les laborantins".

Mais cela semble s'être aggravé depuis la dernière rentrée : "six professeurs de cette matière sur les sept que compte le lycée Marguerite Jauzelon sont aujourd’hui en congé-maladie à cause de cette histoire ! On a alerté le rectorat il y a plus d’un mois : aucun retour. Alors on a lancé une pétition qui a recueilli plus de 750 signatures, soit en ligne, soit manuscrites. On demande juste que le problème soit résolu à la rentrée des vacances de la Toussaint", indique la mère de famille.

Ces dernières commencent samedi prochain.

Le proviseur de l’établissement n’a pas souhaité répondre à nos questions. Le rectorat nous a répondu, mais ne cache pas sa gêne. On reconnaît que "le conflit perdure depuis plusieurs années. Les professeurs estiment que les laboratoires de Physique-Chimie ne sont pas préparés correctement par les laborantins. Tandis que les aides-laborantins expriment des désaccords sur les produits utilisés. La rupture du dialogue entre eux date de la dernière rentrée".

"Une médiation a été lancée par la nouvelle inspectrice de l’Éducation Nationale en charge de cette matière. Nous recevrons les parents d’élèves mercredi prochain pour leur exposer les solutions envisagées", ajoute l'Académie de La Réunion.

Une seule chose est claire dans ce dossier : c’est flou.

xl/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com