Grippe, Covid... : passages aux urgences et hospitalisations en hausse à La Réunion

Ce vendredi 12 juillet 2024, Santé publique France a publié le point épidémiologique régional de la semaine 27 (du 1er au 7 juillet 2024). Il est noté que les passages aux urgences et hospitalisations sont en hausse pour infection respiratoire aigüe, virus grippaux et Covid-19 (Photo : www.imazpress.com)

- Infection respiratoire aigüe et virus grippaux -

En S27, les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal restaient stables. Les urgences ont enregistré 30 passages pour un motif de syndrome grippal en S27 versus 28 la semaine précédente. En revanche et malgré des données non consolidées, le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal était à la hausse avec 9 hospitalisations rapportées en S27 versus 5 en S26.

La part d’activité des urgences pour un motif de grippe représentait moins de 1% de l’activité totale.

En médecine de ville, la part d’activité des Infections Respiratoires Aigües (IRA) était en baisse avec 5,2% de l’activité totale en S27 versus 6,8% de l’activité totale en S26. La part d’activité pour IRA se situait au-dessus de la moyenne 2013- 2023.

La surveillance virologique identifiait en S27 une circulation majoritaire de grippe de type A(H1N1)pdm09. Le taux de positivité représentait 6% des tests positifs pour les virus grippaux en S27 versus 7% en S26.

- COVID-19 -

En S27, et malgré des données non consolidées, les consultations aux urgences pour motif COVDI-19 étaient à la hausse. En S27, 24 patients ont consulté aux urgences pour motif de COVID-19 versus 15 patients la semaine précédente soir une progression de 60%. Les hospitalisations également étaient à la hausse avec 13 nouvelles hospitalisations pour motif de COVID-19 en S27 versus 5 en S26. La dernière semaine comptabilisant plus de 10 hospitalisations hebdomadaire pour motif de COVID-19 remonte à la S03-2024.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion) montre un Taux de Positivité (TP) de la COVID-19 en hausse en S27 comparé à la S26. Il y avait 29 tests positifs parmi 219 tests en S27, soit un TP de 13% vs 15 tests positifs parmi 187 tests en S26, soit un TP de 8%.

- Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans) -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en augmentation modérée en S27 comparés à la semaine précédente. En S27, 26 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite contre 24 en S26.

Les nouvelles hospitalisations étaient stables (n=11) par rapport à la semaine précédente (n=12).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était à la hausse avec 9,9% de l’activité en S27 contre 7,5% pour la S26.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité pour le VRS chez les moins de deux ans était de 13% en S27. Il était de 25% en S26.

- Gastro-entérites aigues (GEA) -

En S27, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient en diminution. Le nombre de passages aux urgences était de 60 en S27 versus 79 en S26. Le nombre d’hospitalisations était stable avec 11 hospitalisations en S27 contre 13 hospitalisations en S26.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite diminuaient fortement en S27 (n=25) comparés à la semaine précédente (n=42). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient en revanche stables avec 4 hospitalisations en S27.

En S27, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était à la baisse par rapport à la semaine précédente (5,9% en S27 vs 8,1% en S26).

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe diminuait pour se situer à 2,4% en S27. Elle demeurait au-dessus du niveau de la moyenne des années 2013-2023.

- Paludisme – Bilan semestriel -

Au cours du premier semestre 2024, 29 cas de paludisme importé ont été signalés à la Réunion. Cela représente près du double du nombre de cas au 1er semestre 2023. L’augmentation du nombre de cas était la plus marquée au 1er trimestre.

La majorité des cas était diagnostiquée au retour des Comores (57% des cas), dans un contexte d’épidémie en cours dans l’archipel.

En ce qui concerne les cas, on ne note pas d’observations particulières. Ce sont toujours majoritairement des hommes qui sont atteints (malgré le ratio H/F en baisse depuis 2023) avec un âge médian en baisse de 37 ans.

L’espèce en cause reste très majoritairement le P. falciparum (25 cas sur 29, soit 93% des cas). On note que pour 6 patients pour lesquelles elle était connue, la parasitémie dépassait les 4% (critère de sévérité). La part de cas hospitalisés augmente fortement (50% des cas hospitalisés au 1er trimestre pour 86% sur l’ensemble du semestre (25 cas sur 29) alors qu’il était en baisse depuis 2022. Un décès est à déplorer.

Dix personnes ont déclaré avoir eu connaissance du risque palustre avant le voyage. Une prophylaxie a été initiée chez 3 d’entre eux. Aucun d’entre eux n’a cependant pris la prophylaxie pendant la totalité du séjour.

- Mortalité toutes causes -

En S25, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 112 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en hausse (n=96 en S24). Le nombre de décès observé en S25 était légèrement au-dessus du nombre de décès attendu (n=110).

Chez les plus de 65 ans, en S25, 87 décès ont été observés vs 83 décès attendus. Ce chiffre était en hausse comparé à ce qui était observé en S24 (76 décès observés).