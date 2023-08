Grippe : l'épidémie se poursuit mais la tendance à la baisse se confirme

Ce vendredi 11 août, Santé publique France a dévoilé le point épidémiologique régional de la semaine 31 (31 juillet au 6 août 2023). Si la grippe court toujours, on constate une tendance à la baisse (baisse du nombre de passages aux urgences et de la part d’activité chez les médecins sentinelles avec un taux de positivité stable). D'ailleurs, selon Santé publique France, on devrait aller vers une sortie d’épidémie à confirmer dans les semaines à venir.

En S31, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était à la baisse avec 20 passages en S31 contre 32 passages en S30.

Les hospitalisations étaient en revanche à la hausse avec 6 hospitalisations (vs 3 en S30). Les personnes âgées de moins de 15

ans représentaient 35% des passages aux urgences pour syndrome grippal en S31 alors qu’elles représentaient la moitié des passages la semaine précédente. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible et inférieure à 1 % sur les deux dernières

semaines.

La surveillance virologique se caractérisait au début de l’épidémie par une circulation virale majoritaire de grippe de type B.

Actuellement, la surveillance virologique identifie de plus en plus de virus de type A, et notamment A(H3N2). Le taux de

positivité est lui stable entre la S30 et la S31 (24% en S30 comme en S31).

La Réunion reste en épidémie de grippe, l’impact hospitalier est faible. La baisse de certains indicateurs pourrait annoncer une fin

prochaine de l’épidémie. Cela sera à confirmer au cours des prochaines semaines.

En médecine de ville, la part d’activité pour infections respiratoires aigües (IRA) est en diminution avec 3,2% de l’activité totale en S31 (vs 3,7% en S30), restant au niveau de la moyenne 2013-2022.

- Covid -

Le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID-19 était à la baisse en S31, avec 8 passages contre 10 passages en S30. La moitié de ces passages concernent les plus de 65 ans.

Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences était également à la baisse, passant de 6 hospitalisations en S30 à 2

hospitalisations en S31.

- Gastro-entérite -

En S31, le nombre de passages aux urgences pour motif de gastro-entérite tous âges était en diminution avec 53 passages contre 65 la

semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations était en revanche en augmentation avec 8 hospitalisations en S31 vs 5 la

semaine précédente.

Les passages aux urgences pour motif de gastro-entérite chez les enfants de moins de 5 ans était également en diminution (n=22)

comparé à la semaine précédente (n=26). Les hospitalisations après passage étaient stables en S31 (2 vs 1 en S30).

En S31, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était de 5,7%.

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe était à la hausse et se situait à 3,1% en S31 ; la part d’activité se situait au dessus de la moyenne 2013-2022.

- Mortalité toutes causes -

En S29, le nombre de décès observé, tous âges et toutes causes (n=109), était inférieur au nombre de décès attendu (n=110).

Chez les 0-14 ans, 1 décès a été observés vs 2 attendus, et comparés à 2 observés la semaine précédente. Chez les plus de 65 ans, en S29, 85 décès ont été observés vs 82 attendus, et comparés à 79 la semaine précédente.

Aucun excès significatif de mortalité toutes causes n’a été observé depuis la semaine 32- 2022 (du 08 au 14 août 2022) à La Réunion.

- Bronchiolite -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans est stable avec 12 passages en S31 comparés à 11 en S30.

Le nombre des nouvelles hospitalisations est quant à lui en diminution en S31 avec 3 hospitalisations codées, contre 5 hospitalisations en S30 (Table 1).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 5,3% en S31.

Concernant la surveillance virologique, en S31 il a été identifié un prélèvement de VRS de type A (l’unique prélèvement positif de la S30 était du VRS de type B) avec une stabilisation du taux de positivité estimé à seulement 1%. La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite.

