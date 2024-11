Imaz Press met aux enchères un letchi scotché sur un mur

Imaz Press vous en parlait il y a quelques jours, une simple banane scotchée sur un mur a été vendue à New York, …. 6,2 millions de dollars ! Lo koko lo moune l ashèt sa la fine serré, zot in di ? Alé konèt ! Quoi qu'il en soit cela nous a donné une idée évidemment délirante (quoi que…) : scotcher un letchi sur un mur et vous demander combien vous serez prêt à payer pour en faire l'acquisition (Photo rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, celui a eu l'idée de scotcher la banane sur un mur est Maurizio Cattelan, un artiste conceptuel italien mondialement connu.

Du coup, dans la salle des ventes de la société Sotheby’s à New york, sept acquéreurs ou leurs représentants se sont disputés l’acquisition de l’œuvre intitulé "Comedian".

Pendant plusieurs minutes, le prix a grimpé, passant de 800.000 dollars à 5,2 millions, soit 6,2 millions (près de 5,5 millions de francs) avec les frais, au moment où a résonné le son du coup de marteau.

- Combien pour le letchi ? -

Peu après, Justin Sun, fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Tron, a revendiqué en être l’acheteur dans un communiqué de Sotheby’s.

Il a promis de "manger la banane pour en faire une expérience artistique unique et honorer sa place à la fois dans l’histoire de l’art et de la culture populaire".

Et vous que ferez-vous après avoir acquis à un prix forcement élevé ce letchi scotché au mur ?

Précision importante comme pour la banane Maurizio Cattelan, si vous achetez ce letchi, nous vous remettrons un certificat d’authenticité et un mode d’emploi pour remplacer le fruit.

Allez, les enchères sont ouvertes...

