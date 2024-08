JO-2024 : Manon Lebon éliminée de l'épreuve de vitesse d'escalade

La Réunionnaise Manon Lebon n'a pas réussi à se qualifier pour les finales de vitesse en escalade. La grimpeuse de 19 ans a échoué face à ses adversaires ce lundi 5 août 2024 sur le mur du Bourget (Seine Saint-Denis), à l'instar de Capucine Viglione, autre Française en lice (Photo d'illustration FFM)

Grand espoir de l'escalade, la jeune Tamponaise (7''07) ne faisait pas le poids face à l'Américaine Emma Hunt (6"38), qu'elle a affronté lors des duels finaux.

"Je suis forcément déçue, j'aurais aimé faire mieux et j'aurai pu, mais c'est le jeu", a-t-elle confié à L'Equipe. "Il y a des échecs, je vais apprendre de mes erreurs et c'est comme ça que je vais progresser. Cela m'a fait rêver d'être dans ce stade, j'aurais aimé continuer mais bon, ce sera dans quatre ans."

Manon Lebon s’entraîne sous les couleurs du club Tamponnais Austral Roc et du Pôle Espoir de La Réunion.

Ce n'est cependant pas terminé pour La Réunion. Ce mardi, c'est Oriane Bertone qui entrera en lice pour les épreuves de bloc et de difficulté.

Demandez le programme (heure de La Réunion)



• Lundi 5 août 15h : qualifications vitesse• Mardi 6 août 12h : qualifications combiné bloc• Mercredi 7 août 14h35 : finales vitesse• Jeudi 8 août 12h : qualifications combiné difficulté• Samedi 10 août 12h15 : finales combiné bloc et difficulté

Où suivre la compétition à la télévision ?



• Eurosport/Max : toute la compétition en intégralité• France TV- le lundi août, le mardi 5 août, le mercredi 6 août et le jeudi 7 août : en alternance avec les sports urbains- le vendredi 8 août, le samedi 9 août et et dimanche 10 août : en intégralité

