Les musées régionaux de l'île se préparent à la 41ème journée du patrimoine

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024, les musées régionaux de l'île seront ouverts pour la 41ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sur la double thématique "Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions" et "Patrimoine maritime". À cette occasion, les musées Stella Matutina, la Cité du Volcan et le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI - Domaine de Maison Rouge à St Louis), préparent des animations et visites gratuites à destination de tous. Le programme ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Au programme :

- À la Cité du Volcan -

Le samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h :

- Visite libre de la Cité du Volcan. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le tunnel de lave, le film panoramique 270°, la lithothèque, la ludothèque, le bathyscaphe, et bien d'autres choses,

- Animation contes et sirandanes en créole / Déclamations poétiques / Atelier créatif le volcan dans tous ses états ! / Animation jeux en bois / Animation Sisy-Fox, la balle interactive

- Galerie artistique : démonstrations et échanges avec les artistes

- Boutique : dégustation de produits du terroir & promotions

- Visites et animations gratuites - Cinéma 4D : 2€

- Au MADOI -

Le samedi 21 septembre de 9h à 17h30 :

- Atelier de restauration en ébénisterie et découverte de la fabrication du cannage traditionnel avec Philippe DESJARDIN, artisan professionnel.

- Visite guidée du Domaine de Maison Rouge / Visite guidée de la caféière / Visite-conférence avec Madame VITRY – productrice professionnelle de café Bourbon Pointu.

Dimanche 22 septembre à 17h :

- Concert Musique & Poésie en collaboration avec l’Institut Confucius. Prestation des artistes chinois WU NA, joueuse de gupin, et SHU CAI, poète et traducteur, pour une rencontre artistique entre tradition et modernité.

- Visites et animations gratuites - ateliers et visites sur réservation : 0262 91 24 30.

- Au Musée Stella Matutina -

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h30 :

- Visites guidées du musée et de l’exposition temporaire Saint-Leu, du café aux musées + ateliers

- Sélection de documents anciens & précieux au Centre de Documentation

- Atelier Peindre avec du café, effet aquarelle + création d’un cadre en bambou. Enfants + parents

Samedi 21 septembre à 18h :

- Dj set de Emma DI ORIO - en plein air

Dimanche 22 septembre à 18h :

- Dj set de Maya KAMATY - en plein air

- Tout public - visites et animations gratuites - Inscriptions ateliers sur place - Cinéma 4D : 2€

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com