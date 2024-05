Journée internationale du Vivre-Ensemble : "Bois de lettres" s’installe dans neuf communes de l'île

À l'occasion de la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix de l'ONU le 16 mai, l'association Réunion Métis lance la troisième édition de l'événement "Bois de Lettres" et pour cette année dans neuf communes de l’île. Une initiative créative et participative visant à renforcer les liens entre les habitants et à promouvoir la diversité culturelle. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Bois de Lettres invite les Réunionnais à écrire des messages de vivre-ensemble sur des cartes postales, qu'ils pourront ensuite accrocher aux arbres sélectionnés dans neuf communes différentes de l'île. Cette installation artistique éphémère crée un “feuillage" de souvenirs, d'anecdotes et de messages de paix, symbolisant l'unité et la solidarité. L'arbre, symbole de la culture métissée de La Réunion, représente la multiplicité de ses racines et son unité. Bois de Lettres s'appuie sur cette métaphore pour encourager le partage entre les communautés de l’île car le faire ensemble est le socle du vivre ensemble. Chaque carte postale envoyée à un autre participant d'un coin différent de l'île renforce ce réseau de connexions naturelles et humaines.

L’association Réunion Métis est à l’origine de cet évènement. "Bois de Lettres est bien plus qu'une simple initiative; c'est un appel à la compréhension mutuelle, à l’inclusion et au respect de la diversité qui fait la richesse de notre île. En encourageant chacun à partager son histoire et ses aspirations, nous renforçons le tissu social et le maillage culturel de La Réunion pour construire un avenir pacifique et durable " a déclaré Pascal Thiaw kine, président de l’association Réunion Métis ...pendant Journée internationale du vivre ensemble célébrée dans 9 communes de l’ile

Instituée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) le 8 décembre 2017, la Journée Internationale du Vivre- Ensemble en Paix vise à promouvoir la paix, la tolérance, l'inclusion, la compréhension et la solidarité entre tous les individus, indépendamment de leur race, religion, nationalité ou appartenance culturelle. Elle s'inscrit dans le cadre de la Charte des Nations Unies et incarne la volonté résolue de préserver les générations futures du fléau de la guerre.

Le premier arbre à lettres a vu le jour en 2020. On a depuis pu le croiser dans plusieurs évènements de l'île. Il s’agit de la troisième édition de Bois de Lettre. L’édition précédente s’était déroulée dans 6 communes, mais a depuis su conquérir de nouveaux participants . Ainsi, le 16 mai les habitants de Saint-Benoît, Saint-Denis,

L’Etang-Salé, Saint-Paul, Entre-Deux, Saint-Pierre, La Possession, Bras Panon et Saint-Joseph pourront participer à cette édition 2024. Un évènement rendu possible grâce à la mobilisation des associations culturelles et de quartier.

Chaque site accueillera des expositions, des spectacles (chorale, kapoera, Maloya, ateliers lecture, fonker, flashmob, yoga du rire, loto, domino, mosaïque, origami, course la roue, contes etc..). Le programme complet par ville est à découvrir sur reunionmetis.re.

En partenariat avec le colloque international sur le vivre-ensemble de l’université de La Réunion

L'événement Bois de Lettres est associé au programme du Colloque international "Le Vivre Ensemble Entre utopie et réalité", organisé par les laboratoires LCF et DRIRE de l’Université du 14 au 16 mai 2024. Ce colloque rassemble 52 chercheurs internationaux originaires de divers horizons, dont le Canada, la Nouvelle-Calédonie, l'Europe et l'Inde. Les chercheurs présents sur l’île participeront activement aux installations Bois de Lettres en visitant La Réunion et les sites sélectionnés à travers l'île.

Ce partenariat renforce l'engagement de l'association Réunion Métis en faveur du vivre-ensemble, en intégrant des perspectives académiques et internationales dans cette initiative locale. Il offre également une plateforme unique pour échanger des idées, partager des connaissances et promouvoir des actions concrètes pour un monde plus inclusif et solidaire et en faveur du faire ensemble.