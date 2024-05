Région Réunion : Kèrmazinaz nout zansèt, zistoir LaRényon

Ce samedi 1er juin 2024, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE) organise au MoCA de Montgaillard à Saint-Denis, "Kèrmazinaz nout zansèt, zistoir LaRényon" sur le thème de la littérature orale à travers les contes et légendes. À l'occasion de la "Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement", la CCEE propose de (re)découvrir le zarlor du patrimoine culturel de l'île à travers plusieurs conférences et tables rondes (Photo : sly/www.imazpress.com)

Docteur.e en sciences, en littérature et en civilisation, politologue, anthropologue, historiens et d'autres spécialistes interviendront durant la journée.

De 8h15 à 16h, ils traiteront de la genèse, des différentes influences culturelles qui ont façonnée le patrimoine culturel de l'île, et des différents aspects liés à la tradition de cette oralité, tels que l'état de la pratique, les problématiques, les perspectives,…

Entre 13h30 et 15h40, Dominique Picardo, vice-président de la CCEE, animera une table ronde sur la situation de la pratique du « rakontaz zistoir » au niveau local ainsi que les dynamiques de préservation, de transmission et de création existantes en matière de littérature orale.

"On cherche à célébrer la diversité culturelle locale sous l’angle des marqueurs culturels communs qui nous rassemble à travers notre identité réunionnaise", indique la CCEE.

- Valoriser la culture de l'Océan Indien -

David André, secrétaire général de l’Institut national de la culture, des arts et du patrimoine de la République des Seychelles, ainsi que deux représentants du CCEE de Mayotte sont conviées, dans le cadre du prolongement de travaux communs autour de la valorisation des cultures de l'océan Indien.

"On essaie de valoriser de manière concrète aux yeux du grand public, les éléments du vivre-ensemble réunionnais", souligne le Conseil.

Plus de 400 personnes ont d'ores et déjà réservé leur place pour l'événement, qui devrait être complet.

- Le "rakontaz zistoir" -

Le "rakontaz zistoir" est une forme de la pratique des contes et légendes spécifique à l’île de La Réunion. Elle est "en lien avec son peuplement dès la fin du XVIIe siècle par des arrivants de divers statuts et diverses origines géographiques, qui ont créé et utilisé la langue créole", détaille la CCEE.

Les éditions précédentes de la "Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement" étaint consacrées à l'espace alimentaire, la langue créole, la musique, la pratique des simples (plantes médicinales) et les croyances.

dm/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com