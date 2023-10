Jours de la nuit : vers une sobriété lumineuse à la Possession

Le Parc national de La Réunion organisait une soirée à Dos d'Âne ce samedi 14 octobre 2023 dans le cadre de l'évènement national, le jour de la nuit. L'objectif, sensibiliser les citoyens et collectivités sur la pollution lumineuse. L'évènement s'est déroulé sous forme de déambulation nocturne. Nous publions le communiqué du parc national ci-dessous.

Le Parc national de La Réunion poursuit son travail d’amélioration de l’aménagement en éclairage dans le cadre de son programme les Jours de la Nuit. A l’occasion du Jour de la Nuit, évènement national, qui a lieu ce samedi 14 octobre, le Parc national de La Réunion organise une soirée visant à sensibiliser mais surtout à initier un travail avec les collectivités, acteurs économiques et habitants de Dos d’Âne pour l'amélioration de nos environnements nocturnes.

En présence de Mesdames Vanessa Miranville, Maire de la Possession, Christophe Dambreville, élu à l'Agriculture et à l'eau, Marie-Josée Poleya, élue aux Commerces, Insertion, Emploi et Formation professionnelle, Armand Vienne, élu au Développement Durable et Environnement, et Eric Ferrere, Président du Parc national de La Réunion.

Après avoir partagé leurs ressentis sur la nuit, élus, entrepreneurs et habitants sont invités à accompagner les agents du Parc national sur un parcours d’un kilomètre durant une heure dans les rues de Dos d’Âne afin de s’arrêter sur différents points d’intérêts préalablement identifiés. Type d'éclairage, couleurs émises, intensités, ressentis des participants, font partie des pistes de réflexion qui seront évoquées pour un aménagement pensé en fonction des besoins des êtres humains et de la biodiversité.

A travers cette “balade nocturne”, les agents du Parc national s’appuient ainsi sur du concret pour lever les interrogations et aborder des notions parfois techniques relatives à l’éclairage. Quels sont les effets de l’éclairage sur les êtres vivants et les paysages ? Pourquoi et comment éclairer, en adéquation avec nos véritables besoins ? Les participants peuvent ainsi bénéficier de l’expertise des agents du Parc national et se rendre compte en situation de la complexité d'aménagement d'un territoire donné.

Surtout, ces rendez-vous sous les lampadaires permettent un véritable échange sur la sobriété lumineuse entre collectivités, acteurs économiques et habitants. Ils permettent d’initier un travail de fond sur l’amélioration de l’aménagement en éclairage et de s’assurer de l’adhésion de chaque partie à la démarche. Des balades nocturnes sont vouées à se développer à l’échelle de l’île dans l’optique d’une amélioration globale de l’éclairage à La Réunion.

"Après le Brûlé et l'Etang-Salé, nous repartons pour une balade nocturne. Cette fois-ci, dans les Hauts de la Possession, à Dos d'Âne. C'est un site à fort enjeu pour la biodiversité (corridor écologique) et pour les paysages ! Au-delà des aspects environnementaux, il ne faut pas oublier que travailler sur un "mieux éclairer" demande à connaître les besoins de la population pour aboutir à une amélioration du cadre de vie des habitants. Sensibiliser ici, pour ensuite amorcer un travail sur l'éclairage avec la commune, c’était donc logique !", Lisa Olivette et Anthony Dofal, en charge du programme des Jours de la Nuit au Parc national de La Réunion

En parallèle, les habitants ont également été invités à des activités plus ludiques telles qu’assister à un racontaz zistoir, observer et reconnaître les astres, partir à la recherche de chauves-souris via des appareils d’écoute, ou encore participer à un escape game sur la pollution lumineuse.

Le programme des Jours de la Nuit pour connaître, améliorer et préserver nos environnements nocturnes, toute l’année ! www.lesjoursdelanuit.re