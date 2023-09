L’aéroport Roland Garros fête l’aviation

L’aéroport de La Réunion Roland Garros et ses partenaires fêtent l’aviation du vendredi 22 septembre au dimanche 24 septembre 2023. "Né en 2020, cet évènement national met à l'honneur le secteur de l'aéronautique auprès du grand public. Pendant 3 jours, l’ensemble des partenaires de la plateforme aéroportuaire se mobilisent pour offrir aux visiteurs des expériences uniques, faire découvrir les coulisses de l’aéroport et les métiers de l’aérien" note l'aéroport dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Aéroport de La Réunion Roland-Garros photo RB imazpress)

• Visites, conférences, animations et expositions à l’aéroport et à la base aérienne

Pour cette 4ème édition de la fête de l’aviation, l’aéroport de La Réunion Roland Garros et ses partenaires ont mis les petits plats dans les grands : visites d’avions et d’hélicoptères, vols virtuels et sur simulateur, découvertes des coulisses de l’aéroport, du chantier de la Nouvelle Aérogare Arrivée et de la Base aérienne, expositions sur les héros de l’aviation et conférences sur le transport aérien raviront les petits et les grands.

Un stand événementiel est également prévu dans le hall public de l’aérogare passagers, devant la cascade, où des étudiants en BTS des Lycées Cluny de Sainte-Suzanne et Evariste de Parny de Plateau Caillou informeront et guideront les visiteurs de 10h à 17h du 22 au 24 septembre inclus. Enfin, retrouvez dans les boutiques et les points de restauration de l’aérogare, des créations gourmandes, des offres spéciales, des jouets et des livres sur le thème de l’aéronautique.

Rendez-vous à l’aéroclub et à la médiathèque de Sainte-Marie

L’Aéroclub Roland-Garros et Papangue ULM participent également à la Fête de l’Aviation les 23 et 24 septembre avec au programme : des baptêmes de l’air et vols d’initiation, 2 expositions sur les femmes pilotes de l’aéroclub, les photos du Rafale survolant La Réunion piloté par le réunionnais Sébastien Nativel, dit « Babouc », la découverte d’un cockpit de Boeing 737 et des stands d’information sur le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA).

La Brigade de Gendarmerie du Transport Aérien et les pompiers de l’aéroport feront des démonstrations et visites de leur hélicoptère et camion. L’armée de l’Air et la Marine Nationale seront également présentes pour informer les jeunes sur les différentes filières qu’elles proposent dans le domaine aéronautique.

Enfin, la médiathèque de Sainte-Marie contribue, elle aussi, à cette manifestation en proposant aux scolaires des rencontres avec des professionnels du transport aérien, du vendredi 22 septembre au 14 octobre et des expositions sur l’histoire de l’Aéroclub et des femmes pionnières de l’aviation.

Retrouvez le programme détaillé ainsi que les modalités d’inscription aux différents évènements sur le site internet de l'aéroport :