Korbey d'Or : l'Alefpa rassure les bénéficiaires et les salariés de la société d'aide à domicile

En 2017, la société d'aide à domicile Korbey d'Or était placée en redressement judiciaire avant d'être liquidée le 31 août 2022. Certaines personnalités politiques avaient alors exprimé le souhait de voir une proposition réunionnaise choisie pour la reprise de la société. Le 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Denis a rendu sa décision. Korbey d'Or est finalement reprise par l'Alefpa qui a fait un premier point d'information ce mardi 11 avril.

Michel Caron, président de l'Alefpa a ouvert la parole aux côtés de ses administrateurs et d'une partie des employés de Korbey d'Or ce mardi 11 avril. " Cette responsabilité de reprise a une forte dimension sociale avec les 2.500 bénéficiaires de Korbey d’Or. Je tiens à les rassurer, ils pourront continuer à vivre avec l’aide à domicile dont ils ont besoin. Je veux également que les salariés soient fiers du métier qu’ils font et du rôle que joue cette activité dans la vie économique de La Réunion" a-t-il exprimé.

Gilbert Hoarau, administrateur délégué a annoncé que l'Alefpa avait pris la décision de garder l'ensemble des salariés de Korbey d'Or. « On ne relance pas une association en engendrant trop de coûts et pour cela on a besoin des salariés qui connaissent déjà le terrain » a-t-il affirmé.

- Formation et revalorisation de salaire –

"Dans une entreprise qui tourne bien économiquement, les résultats profitent aux bénéficiaires et aux salariés. La première priorité sera l’amélioration des conditions d’accompagnements des personnes à domicile. La deuxième, l’amélioration des conditions de travail des employés" a expliqué Michel Caron.

Pour accompagner la relance, Patrice Chaillet, directeur de transition de l'Alefpa mènera pendant quelques mois une mission de transition auprès des salariés de la société avant l'arrivée du nouveau ou de la nouvelle directrice. « Ce n’est pas l’Alefpa qui reprend Korbey d’or, c’est un mariage. Pour se faire, il faut laisser toute la place au personnel pour qu’ils puissent poursuivre au mieux sa mission auprès des bénéficiaires. Nous allons faire un diagnostic en termes de besoin de formation. Deuxième point fort, une autre forme de reconnaissance professionnelle avec une augmentation de salaire » a-t-il révélé.

Cette augmentation de salaire est vue d'un bon œil par les employés comme l'explique Jessica Cheong Yuen Zing, manager de proximité aux antennes Nord et Est. « Depuis plusieurs années on milite pour que nos intervenants à domicile aient l’opportunité de voir leur salaire évoluer. Ça va donner un regain d’énergie. Même si nous sommes restés mobilisés et motivés ces dernières années on avait besoin de ce coup de boost » dit-elle.

Christine Tarby, coordinatrice du pôle handicap de Korbey d'Or a affirmé la confiance des employés face à cette reprise. « Nous connaissons déjà l’Alefpa. Nous collaborons avec eux depuis quelques temps par exemple au niveau de l’inclusion des travailleurs en situation de handicap. Aujourd’hui, si on a fait le choix en tant que salarié de rester c’est parce que c’est une structure solide, de valeur et sérieuse avec laquelle nous avons déjà travaillé. »

- Jouer la carte de la proximité –

L'un des objectifs de la reprise, une synergie des implantations entre l’Alefpa et Korbey d’Or sur toute l’île pour renforcer la proximité des services. « Nous souhaitons couvrir l’ensemble du territoire pour être au plus près des personnes mais aussi construire l’offre de service de demain » a expliqué Moïse fontaine, directeur territorial de l'Alefpa à La Réunion.

Michel Caron souhaite aussi travailler avec des acteurs locaux tel que le département. "J’ai parlé avec Cyrille Melchior d’un engagement réciproque entre le département et l’alefpa. Un engagement important quand on sait que dans une trentaine d’année le nombre de personnes âgées sera supérieur au nombre de jeunes" a-t-il rapporté.

Le directeur de l'Alefpa a également solliciter l’État et la Région aux côtés du Département pour les "accompagner" dans cette reprise avec notamment une politique de formation continu pour "l’avenir de ces métiers".

Concernant les récents débats sur la reprise de Korbey d'Or par un acteur non réunionnais, Michel Caron a considéré que les actions de l'Alefpa avaient à la fois une dimension réunionnaise et nationale. « J’accorderais de l’importance à la formation des réunionnais pour qu’ils développent des compétences et s’engagent dans des filières dont La Réunion a besoin » a-t-il ajouté.

Gilbert Hoarau, administrateur délégué a tenu lui aussi a rappeler que l'Alefpa représentait 48 ans d'histoire à La Réunion. « Si on comptait le nombre de réunionnais pris en charge par l’Alefpa ces dernières années vous seriez étonnés » a-t-il développé.

François Cuvelier, vice président délégué administrateur de La Réunion s'est également exprimé sur ces débats. « On préfère consacrer notre énergie à contribuer au bien être de nos gramounes » a-t-il lancé.

Enfin, le président de l'Alefpa a souligné ne pas oublier que c'est le tribunal qui lui a attribué cette reprise. " Nous ne séparons pas notre souci de rendre service à nos compatriotes les plus vulnérables et celui d’être rigoureux dans la gestion. J’espère que dans un an on pourra dire l’alefpa la di la fé. Ce ne sont pas des promesses en l’air" a-t-il confirmé.

