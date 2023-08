L'épidémie de grippe est terminée à La Réunion

Santé publique France annonce la fin de l'épidémie de grippe à La Réunion. Pour la semaine du 14 au 20 août 2023 (semaine 33), le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était à la baisse avec 12 passages, contre 19 passages la semaine précédente. Les hospitalisations étaient également à la baisse avec une seule hospitalisation contre 4.

"La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible et inférieure à 1 sur les trois dernières semaines" ajoute SPF.

"La surveillance virologique se caractérisait au début de l’épidémie par une circulation virale majoritaire de grippe de type B. Actuellement, la surveillance virologique identifie de plus en plus de virus de type A. Le taux de positivité est en baisse en S 33 avec 18 des tests positifs à la grippe en S 33 contre 26 en S 32. Après plusieurs semaines d’épidémie de grippe et au vu des indicateurs, La Réunion n’est plus en épidémie de grippe" détaille SPF.

Les passages aux urgences pour les bronchiolites chez les moins de deux ans sont aussi en baisse, avec huit passages en S33 contre 14 la semaine précédente. "La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 3 8 en S 33 contre 6 3 en S 32" précise SPF.

Même tendance pour la gastro-entérite. "En S 33 le nombre de passages aux urgences pour motif de gastro entérite tous âges était en légère diminution avec 54 passages contre 58 la semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations était en diminution avec 6 hospitalisations en S 33 vs 11 la semaine précédente."