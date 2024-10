L'épidémie de groupe toujours en cours

Ce vendredi 18 octobre 2024, Santé publique France a publié le point épidémiologique régional de la semaine 41 (du 7 au 13 octobre 2024). L'épidémie de grippe toujours en cours. La coqueluche continue de circuler avec un impact sanitaire limité qui touche essentiellement les nourrissons et les jeunes enfants. Et 9 cas autochtones de chikungunya confirmés dans l’ouest dont deux cas suspects récemment détectés sont actuellement en cours d’investigation et ont fait l’objet de mesures de lutte anti vectorielle réactives. Nous publions ci-dessous le communiqué de Santé publique France (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Chikungunya -

Depuis le 23 août 2024, 9 cas confirmés de chikungunya autochtones ont été signalés dans l’ouest de la Réunion. Il s’agit de 9 PCR positives confirmées par le CNR associé Arboviroses-CHU La Réunion.

Parmi ces cas, 7 sont regroupés en un foyer à Saint Gilles les Bains. Deux autres cas ont été identifiés dans un même quartier à l’Ermitage, sans avoir de lien avec le foyer de Saint-Gilles. Le dernier cas a une date de début des signes en S39 (du 23 au 29/09).

Au cours de cette semaine, 2 cas suspects ont été signalés à L’ARS La Réunion. Les mesures de lutte-anti vectorielles préventives ont été mises en place. Ils sont en cours de confirmation biologique et d’investigation épidémiologique (notamment les liens possibles avec les cas ou foyer de transmissions connus).

La période actuelle, fin d’hiver austral, est caractérisée par une densité vectorielle encore limitée, mais l'arrivée de conditions plus favorables à l'activité vectorielle incite l’ensemble des acteurs à la plus grande vigilance.

Dans ce contexte, le personnel médical est invité à prescrire une analyse biologique permettant la confirmation ou l’infirmation du diagnostic chez tout patient qui présenterait un syndrome pseudo-grippal avec douleurs articulaires.

Retrouvez toutes les informations utiles sur l’épidémiologie, la clinique, la biologie, la confirmation et la déclaration des cas dans Le Point Sur le chikungunya.

- Coqueluche -

Depuis le début de l’année, une épidémie de coqueluche est observée en hexagone. A la mi-octobre, les baisses amorcées et observées avec les données de septembre semblent se poursuivre.

A La Réunion, depuis le début de l’année, 38 signalements de cas isolés ou de cas groupés de coqueluche à l’ARS La Réunion par les professionnels de santé (dont 5 signalement en S41).

Entre le 1er janvier et le 13 octobre 2024, 11 passages pour suspicion de coqueluche étaient identifiés dans les services d’urgences de l’île. Le nombre de cas mensuels restait faible. Un maximum de 3 passages a été enregistré respectivement en juin et en août. Depuis, 2 passages ont été enregistré en septembre et 1 en octobre. Ces passages concernaient principalement des enfants de moins de 1 ans (n=6/11).

Bien qu’en augmentation par rapport aux années précédentes, le niveau de circulation actuelle restait à ce stade comparable à des niveaux déjà observés à la Réunion (2014 et 2015).

En terme de gravité, 5 nourrissons ont fait l’objet d’une admission en réanimation pédiatrique. Aucun décès n’a été rapporté (données au 10/10/2024).

D’après les données de laboratoire de biologie médicale de ville, 66 cas ont été confirmé par PCR positive à Bordella Pertussis, avec un maximum de 24 cas en août (sur 206 demandes de PCR) (Figure 2). Depuis, le nombre de cas confirmés mensuels était à la baisse avec 11 cas (sur 114) en septembre et à date, 2 cas (sur 38) pour le mois d’octobre. Plus de 4 cas sur 10 concernaient des nourrissons de moins de 1 ans (8,3%) ou des jeunes enfants (12,2% de 1 à 5 ans et 20,0% de 6 à 10 ans).

Bien qu’en diminution et avec un impact sanitaire modéré à ce stade, la circulation de la bactérie se poursuit sur le territoire.

Santé publique France rappelle l’importance de la vaccination chez la femme enceinte, recommandée depuis avril 2022, pour protéger les nouveau-nés et les jeunes nourrissons. Il convient également de rappeler pour les personnes à haut risque de forme grave et leurs contacts proches (au domicile mais aussi en dehors comme en milieu professionnel) : la mise à jour de la vaccination contre la coqueluche selon le calendrier des vaccinations ; le diagnostic et le traitement précoce des cas ; pour toute personne symptomatique le strict respect des mesures d’hygiène s’appliquant aux infections respiratoires aiguës, l’antibioprophylaxie des contacts d’un cas index.

Infection respiratoire aigüe et virus grippaux

Les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal malgré une baisse restaient à un niveau élevé en S41. En S41, les urgences ont enregistré 57 passages pour ce motif versus 62 en S40. Le nombre d’hospitalisations augmentait avec 9 hospitalisations en S41 versus 5 la semaine précédente. Un peu plus de 60% des passages concernait la classe d’âge des moins de 15 ans.

La part d’activité des urgences pour un motif de syndrome grippal restait stable et représentait 1,4% de l’activité totale versus 1,5% la semaine précédente.

En médecine de ville, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) diminuait avec 4,4% de part d’activité versus 5,1% en S40. La part d’activité pour IRA se situait au niveau de la moyenne 2013-2023.

La surveillance virologique en S41 identifiait toujours une circulation active de virus grippaux avec une quasi-exclusivité de virus de type A(H1N1)pdm09. Le taux de positivité demeurait stable avec 11% des tests positifs pour les virus grippaux en S41 versus 10% en S40.

Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans)

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans ont baissé en S41 comparés à la semaine précédente. En S41, 33 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite contre 43 en S40. Les nouvelles hospitalisations étaient en diminution (n=11) par rapport à la semaine précédente (n=20).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de 2 ans diminuait avec 8,9% de l’activité en S41 contre 10,9% pour la S40.

Concernant la surveillance virologique, 2 résultats positifs pour VRS-A et 1 pour VRS-B ont été identifiés en S41.

- Gastro-entérites aigues (GEA) -

En S41, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite restaient stables. Le nombre de passages était de 108en S41 versus 105 en S40. Le nombre d’hospitalisations était en revanche en progression avec 21 hospitalisations en S41 contre 14 en S40.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite étaient aussi stables.

Environ 60 passages pour motif de gastro-entérite ont été comptabilisés en S41 versus 61 passages en S40.

Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient aussi stables avec 14 hospitalisations en S41 versus 11 en S40.

En S41, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite restait stable par rapport à la semaine précédente (9,7% en S41 vs 9,3% en S40).

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe augmentait pour se situer à 2,8% en S41 versus 2,2% en S40. Elle demeurait en dessous du niveau de la moyenne des années 2013-2023.

- Covid-19 -

En S41, les consultations aux urgences pour motif COVDI-19 se stabilisaient à un niveau très faible. En S41, seulement 3 patients ont consulté aux urgences pour un motif de COVID-19 versus 5 patients la semaine précédente. Les hospitalisations diminuaient avec 1 nouvelle hospitalisation pour motif de COVID-19 en S41 versus 3 en S40.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU

(CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion) montrait un taux de positivité (TP) de la COVID-19 en augmentation en S41 comparé à la S40. Il y avait 15 tests positifs parmi 185 tests en S41 soit un TP de 8,1% vs 8 tests positifs parmi 191 tests en S40, soit un TP de 4,2%.

- Mortalité toutes causes -

En S39, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 112 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en baisse (n=129 en S38). Le nombre de décès observé en S39 était égal au nombre de décès attendu (n=112).

Chez les plus de 65 ans, le nombre de décès observé en S39 (n=80) était inférieur au nombre de décès attendu (n=85).

Ce chiffre était en diminution comparé à ce qui était observé en S38 (101 décès observés).