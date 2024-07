Saint-Denis : cérémonie de clôture des jeux olympiques et paralympiques de l’hôpital d’enfants

Ce vendredi 5 juillet 2024 de 8h30 à 14h, l’association Saint-François d’Assise et l'hôpital des enfants Saint-Denis organisent la cérémonie de clôture des jeux olympiques et paralympiques de l’hôpital d’enfants. Des enfants de l’hôpital, du centre d’Education motrice, des élèves de l’école Gabriel Macé et des résidents de l’EHPAD Saint-François participeront à cet événement. Jean-Louis Prianon, spécialiste du demi-fond, champion de France et finaliste olympique des Jeux de Séoul en 1988, sera le parrain de cette manifestation (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Les jeunes et les moins jeunes participeront à un défilé et "découvriront les bienfaits de l’activité physique, adaptée ou non, dans le processus de réadaptation et de bien-être" soulignent les organisateurs

"À l’instar de la cérémonie d'ouverture des Jeux qui aura lieu à Paris au mois de juillet, les participants démarreront les festivités par un défilé, portant les drapeaux ainsi que la flamme créée par les enfants de l’hôpital" détaillent les promoteurs de l'événement.

Différentes activités sportives seront proposées gratuitement "afin de sensibiliser le public aux enjeux de la réadaptation et à l’importance du sport adapté dans le processus d’intégration" indiquent les organisateurs

Des épreuves de tir à l’arc, de boccia, de homeball, de volley, de tennis, de mini-golf, de basketball, de football et handball, de boxe adaptée et des "jeux lontan" sont ainsi progammés

A noter que depuis le début de l'année 2024, une cinquantaine d'enfants de l'hôpital de Saint-François ont participé à différentes activités "dans l’objectif de favoriser leur inclusion sociale et l’acceptation des différences à travers le sport, en mettant l’accent sur les capacités de chacun" notent les organisateurs.

