L'ouest et le nord en vigilance jaune fortes pluies et orage à partir de midi

L'ouest et le nord seront placés en vigilance jaune fortes pluies et orages entre midi et 19h ce vendredi 31 janvier 2025. Après une matinée ensoleillée, un temps "plus médiocre" est attendu "dès le début d'après-midi avec des pluies plus conséquentes notamment dans l'Ouest et le Nord, mais ces averses parfois orageuses restent isolées et insuffisantes pour enrayer la sécheresse actuelle", détaille Météo France. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les pluies "devraient gagner dans le courant de l'après-midi vers le bord de mer en particulier vers Saint-Denis et la Nouvelle Route du Littoral", ajoute Météo France.