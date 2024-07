L'Université de La Réunion ferme ses portes ce vendredi

L’Université de La Réunion informe ses usagers et partenaires de la fermeture annuelle de l’établissement pour la période de congés de l’hiver austral le vendredi 19 juillet 2024 au soir. La réouverture de l’établissement s’effectuera le lundi 19 août. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le lundi 19 août s’ouvre également la deuxième période des inscriptions qui se tiendra jusqu’au samedi 31 aout.

Veuillez également noter que les services administratifs et les bibliothèques universitaires seront fermés dès le vendredi 19 juillet, au soir.



Pendant cette période, les inscriptions au sein de l’établissement sont donc suspendues.



Aucun recouvrement de frais d'inscription n'est possible sur la plateforme en ligne sur cette période. Il sera néanmoins possible de continuer à compléter les dossiers. Si votre inscription n'a pas été validée avant le 19 juillet, soyez assuré que le dossier sera traité à la rentrée universitaire.



Pendant les congés, l’université reste connectée. Toute la documentation numérique reste accessible 24h/24 même si les campus sont fermés.



