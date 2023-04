L'Université de La Réunion ouvre un cursus "référent accessibilité numérique"

Première sur le territoire national, cette formation entièrement dispensée à distance est dédiée à la formation des référents positionnés sur la mise en accessibilité des outils et contenus numériques des organisations. Elle ouvrira à la rentrée 2023-2024. Une présentation web se tiendra le mardi 24 avril. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Dès la rentrée prochaine, l'université de La Réunion forme de futurs référents en accessibilité numérique grâce à son tout nouveau Diplôme Universitaire (DU), avec le soutien du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP).

L’accessibilité numérique consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap.

Cette formation traite des enjeux techniques, sociaux et juridiques de l’accessibilité numérique et se déroule entièrement en distanciel. Elle est accessible et constitue la première expérience de ce type dans une université française.

À l’issue de la formation, les diplômés seront capables d'évaluer, piloter et gérer la mise en accessibilité des outils et applications numériques, conformément aux exigences légales. Ils pourront mettre en œuvre le schéma pluriannuel de mise en accessibilité et le décliner en plan d'action annuel au sein de leur organisation.

Par ailleurs, ils sauront prendre en compte les besoins utilisateurs, pour la conception et la production de contenus accessibles, en s’appuyant sur différents métiers du numérique.

Un webinaire de présentation est proposé le 25 avril pour découvrir le diplôme.

Les intervenants :

M. Endjy Guerchet, référent accessibilité numérique à l’université de Bordeaux et coordonnateur pédagogique du DU.

M. Pierre Reynaud, référent accessibilité numérique à l’université de La Réunion et responsable pédagogique du DU.

M. Olivier Sebastien, Vice-Président délégué aux usages et développements du Numérique à l’Université de La Réunion, Maître de Conférence en informatique et responsable scientifique du DU.

Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire en ligne : http://t.univ-reunion.fr/3217.

Un lien de connexion Zoom sera transmis par mail, le lundi 24 avril dans l’après-midi.