L'Université de La Réunion parmi les lauréats des 24 pôles universitaires d'innovation

Ce lundi 10 juillet, Sylvie Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) a annoncé les 24 projets de pôles universitaires d'innovation (PUI) sélectionnés dans le cadre de cette action France 2030. Parmi les projets, celui porté par l’Université de La Réunion et ses partenaires : Valiotech. Destiné à favoriser l’émergence de dynamiques d’innovation par la formation, la recherche scientifique partenariale, la création d’entreprise dans le sillon de l’économie sociale et solidaire, le PUI reçoit 3 millions d’euros pour créer "la Deep Tech Valley de l’IndoPacifique". Le projet s’étend jusqu’en 2027. Nous relayons le communiqué de l'Université. (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

Dans le cadre du plan France 2030, les Pôles universitaires d’innovation (PUI) sont présentés comme une opportunité pour affirmer le rôle des sites universitaires en matière d’innovation, simplifier et accélérer les initiatives des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

- Alliance des forces vives du territoire pour un puissant levier de l‘innovation -

Le 10 juillet 2023, 24 projets dont celui porté en chef de file par l’Université de La Réunion, ont été lauréats de l’appel à projet lancé par l’ANR (agence nationale de la recherche). Le PUI Valiotech (pour VALorisation de l’Innovation dans l’Océan indien pour la deepTECH) se fixe un objectif de créer la "Deep Tech Valley de l’ndopacifique". En d’autres termes, favoriser l’innovation de rupture avec une signature "économie sociale et solidaire" pour résoudre les défis du territoire en synergie avec tous les acteurs de l’écosystème.

Trois autres membres fondateurs constituent ce PUI : La Technopole de La Réunion (avec l’incubateur de la recherche publique), le CIRAD et l’IRD. Six membres partenaires ont participé à sa construction : le pôle de compétitivité Qualitropic, le GIP CYROI (Cyclotron de la Réunion), le Crédit Agricole de La Réunion, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de La Réunion, Le Conseil Régional et le Département de La Réunion.

- 4 axes pour un projet à 3 millions d'euros -

Dans le détail, 4 axes seront développés par Valiotech à qui le MESR a octroyé trois millions d’euros pour la période 2023-2027.

L’axe 1 "Formation" a notamment pour objectif de proposer des modules de formations à l’entrepreneuriat auprès de différents publics (sensibilisation des étudiants de niveau licence, organisation de rencontres entreprises / étudiants de niveau master, "summer schools" pour les doctorant·e·s, "masterclass" pour les chercheurs/enseignants-chercheurs et formations courtes certifiantes à destination des professionnels et du territoire).

L’axe 2 "Recherche partenariale" vise à proposer une offre de services complète pour rapprocher les mondes de l’entreprise et de la recherche en déployant de nouveaux outils au sein des laboratoires, en renforçant l’attractivité des dispositifs partenariaux et en valorisant/mutualisant/optimisant les plateaux scientifiques. Le PUI VValiotech porte également des actions à destination des chercheurs afin de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets innovants.

Sur la base d’un recensement complet des dispositifs portés par les acteurs de l’écosystème de la création d’entreprise, l’axe 3 " Création d’entreprise et financement" coordonnera des parcours complets d’accompagnement adaptés aux différents publics cibles (étudiants, doctorants, chercheurs, porteurs de projets…) selon les filières à forts enjeux territoriaux. Objectif : accroître le flux de demandes formulées auprès des incubateurs et des acteurs de l’accompagnement. Au-delà de la création, il s’agira aussi de répondre aux enjeux d’accélération et de pérennisation des jeunes entreprises innovantes en proposant des fonds d’appui et d’investissement.

Enfin, l’axe 4 "Coordination et Gouvernance" définit les modalités du pilotage stratégique et opérationnel du projet, de prise de décision, d’affectation des ressources et de coordination entre les différents partenaires. L’ensemble est consolidé par une volonté ambitieuse d’ériger le partage systématique de données entre membres fondateurs comme mode privilégié de communication. Le positionnement d'un Living Lab et d'une chaire dédiée ancre la volonté de tous les acteurs du PUI de mettre en avant une signature "Economie Sociale et Solidaire" et de faire de l’innovation de rupture un puissant levier pour l'innovation sociale.