Suite à une cyberattaque, la Caf impose à ses usagers de changer de mot de passe

Dès ce vendredi 8 mars 2024, le compte client de la caisse d'allocation familiale (Caf) ne sera plus accessible avec l'ancien mot de passe. Le changement des codes d'accès est rendu obligatoire pour tous les usagers suite aux récentes cyberattaques. La Caf prend des mesures pour sécuriser les données sensibles de ses clients (Photo : sly/www.imazpress.com)

Attention à ne pas oublier de changer de mot de passe ! Le 8 mars 2024 marque la date limite pour changer vos identifiants pour accéder à vos comptes de la caisse d'allocation familiale. Tous les usagers n'ayant pas procéder à cette modification ne pourront plus accéder à leur compte.

- Pourquoi changer de mot de passe ? -

L'objectif derrière cette obligation est de renforcer la sécurité des comptes tout en permettant une meilleure protection des données personnelles. La Caf précise : "les utilisateurs qui ne changent pas les codes d'accès de leurs comptes sont plus vulnérables aux tentatives d'intrusion". Ce qui a d'ailleurs été le cas de plusieurs organisations publiques dont la Caf.

Lire aussi - Cyberattaques : La Réunion s'organise pour protéger ses données sensibles

Pour rappel, le 12 février 2024, un groupe de hackers du nom de "LulzSec" a revendiqué sur les réseaux sociaux le piratage de 600.000 comptes clients de la Caf. Quatre captures d'écran des comptes piratés ont été partagées pour prouver les méfaits.

Bien que la Caf a démenti les faits après vérifications, les quatre comptes piratés dont les photos ont été publiées étaient bien réels. L'organisation pense à un piratage de mot de passe permettant l'accès à quelques données sensibles telles que le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que les montants des derniers versements.

Mais les hackers n'ont pas eu accès au Rib. Ce qui a permis aux quatre personnes dont les comptes ont été piratés de retrouver accès à leur compte après avoir sécurisé le tout.

Suite à ce problème, la Caf a décidé de mettre en place un changement de mot de passe en prévention d'une prochaine cyberattaque.

- Trouver un bon mot de passe –

De plus en plus d'organisations et notamment les banques imposent le changement des codes confidentiels à ses clients au minimum une fois par an. Voire même une sécurité supplémentaire avec l'authentification à deux facteurs : s'identifier une première fois avec les codes confidentiels et dans un deuxième temps confirmer avec l'empreinte ou à partir d'un code envoyé par message ou mail.

Mais dans tous les cas, il faut trouver un mot de passe qui assure la sécurité du compte. Le site du gouvernement informe des consignes pour trouver un code sûr et fiable. Il doit être :

- différent pour chaque site,

- complexe : il doit contenir plus de dix caractères et au moins un chiffre, une minuscule et une majuscule,

- impossible à deviner,

- modifié régulièrement,

- communiqué à personne, pas même à la Caf.

cn/www.imazpress.com