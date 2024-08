La Cité des Arts accueille la première édition du Artmayage Dance Festival

La Compagnie Artmayage, portée par la chorégraphe Florence Boyer, organise à la Cité des Arts du 29 au 31 août 2024 la première édition du Artmayage Dance Festival. Un événement faisant la part belle aux maillages des arts (musique, théâtre, fonnker...) avec au coeur la danse contemporaine. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Durant trois jours, la compagnie Artmayage fera danser la Cité au rythme des “Suds” avec une programmation de conférences et rencontres artistiques, des restitutions des actions “Danse ton kartié”, des masterclasses professionnelles (hip hop, contemporain..), des ateliers parents-enfants, des spectacles internationaux (Taoufiq Izeddiou, Hélène Taddéi) et locaux (Florence Boyer, Eric Lauret...), de la musique (Madiakanou, Davy Sicard, Danyel Waro, Aleksand Saya, Kaloune, Votia...)...des activités variées qui, en somme, raviront petits et grands.

Invité.e.s par la compagnie, des artistes chorégraphes de renommée internationale seront présents pour cette première édition du festival : Taoufiq Izeddiou - Cie Anania (MAROC), Hélène Taddéi - Cie Artmouv’(CORSE), Zoky Zoë - Cie TAHALA (MADAGASCAR). Dans ce cadre, le concours de danse “Mon Rèv Dansé”, est aussi organisé le samedi après-midi pour décrocher le Prix Marie-Marthe Bazaline (dit Mme Baba), grande figure de maloya.

Ce concours permettra aux candidat.e.s d’être accompagné.e.s par des chorégraphes de renom et de se voir offrir des récompenses afin de développer leur rêve chorégraphique. Il s'est construit en partenariat avec le CCN de Roubaix - Sylvain Groud, Taoufiq Izeddiou, Hélène Taddei qui feront notamment partie du jury.

Pour clôturer le festival, samedi 31 août en milieu de soirée, un bal la poussière chorégraphique version Séga-Maloya sera proposé au public. “Un moment pou kraz ansanm, chante ansanm les standards Séga-Maloya et leurs versions revisitées. Une manière de célébrer le répertoire musical et dansé de La Réunion, Madagascar...l'océan indien...qui m'inspire pour les créations d’Artmayage.” affirme Florence Boyer.

Les objectifs du “Artmayage Dance Festival” sont de valoriser le patrimoine artistique et culturel de La Réunion et des différentes régions du monde, démocratiser la danse envers tous les publics, créer des moments de partage artistique et susciter des vocations chez les jeunes et les moins jeunes.

Ancrée sur son territoire, la compagnie a choisi Davy Sicard et Marie-Claude Lambert (Philéas) en parrain et marraine de l’événement, deux personnalités qui portent dans leurs arts des valeurs communes à celles que transmet la compagnie dans ses actions tout au long de l’année : partager, transmettre et se réenraciner pour grandir en dialogue avec le monde.