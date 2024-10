La clinique les Tamarins Sud certifiée "Haute qualité des soins"

Le groupe Les Flamboyants annonce ce jeudi 24 octobre 2024 que la Clinique Les Tamarins Sud vient d’obtenir la certification "Haute Qualité des Soins", avec une note de 98.98 %. Cette reconnaissance est attribuée par la Haute Autorité de Santé (HAS) et "témoigne de l’engagement des équipes de la clinique en faveur de l’excellence des soins dispensés" écrit le groupe, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Les Flamboyants)

La Clinique Les Tamarins Sud, située à Pierrefonds, est un établissement de soins médicaux et réadaptation (SMR) qui prend en charge des patients souffrant d’affections du système nerveux ou de l’appareil locomoteur. La clinique s’inscrit pleinement dans son rôle de rééducation, de réadaptation et de réinsertion de ces patients qui ont été victimes d’accidents de la route, d’accidents vasculaires cérébraux...

Lors de leur mission à la Clinique Les Tamarins Sud en mai 2024, les experts-visiteurs de la Haute Autorité de Santé ont rencontré les patients mais aussi le personnel médical, soignant, administratif et logistique et la Direction de l’établissement.

Cette nouvelle certification place la Clinique Les Tamarins Sud au même niveau d’exigence que la clinique Les Tamarins Ouest et les deux autres cliniques du groupe spécialisées en psychiatrie, également toutes certifiées Haute Qualité des Soins. L’ensemble des établissements du groupe répondent aux plus hauts standards de qualité.

Le processus de certification évalue rigoureusement plus de 130 critères tels que la sécurité des soins, le respect de l’intimité/dignité du patient, la coordination du parcours patient, l’amélioration continue des pratiques, la prévention des infections, et pour la première fois depuis 2024 la gestion du risque numérique.

Les équipes de direction de la Clinique Les Tamarins Sud et du Groupe Les Flamboyants sont fières que la HAS reconnaisse « l’engagement collectif dans l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ». Ce succès s'inscrit dans le cadre d'une démarche qualité ambitieuse engagée par le groupe depuis près de 30 ans à La Réunion.