La dépression tropicale devrait passer à plus de 250km au nord de l'île

À 4h20 ce samedi 1er février, une dépression tropicale se trouvait à 935 km à l'est - nord - est de La Réunion. Elle se déplace à 19 km/h le long d'une trajectoire ouest-nord-ouest. "Un changement de temps est attendu dimanche alors que le système devrait passer à plus de 250 km au nord en fin de journée ou nuit suivante. Cela se traduira par un renforcement des vents sur les régions nord et sud principalement ainsi qu'un temps humide et pluvieux sur les régions est et sud-est dimanche et lundi", annonce météo-France. (Photo : Capture d'écran Windy

Les prévisions complètes pour l'île sont à retrouver sur le bulletin de prévision départemental disponible ici: https://meteofrance.re/fr

Un atterrissage est prévu sur la côte Est de Madagascar en journée de Mardi, probablement sur la province de Tamatave. Il est encore trop tot pour indiquer précisément le lieu de l'atterrissage mais les habitants de la Grande Île sont invités à se tenir au courant de l'évolution du système.

Voici les intensités et positions prévues pçur ce sytème au cours des prochains jours :

Dépression tropicale

Centre positionné le 02/02 à 04h locales, par 17.8 Sud / 58.5 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 03/02 à 04h locales, par 18.6 Sud / 54.4 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 04/02 à 04h locales, par 17.6 Sud / 50.5 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 05/02 à 04h locales, par 16.7 Sud / 45.3 Est.

Dépression sur terre

Centre positionné le 06/02 à 04h locales, par 17.7 Sud / 40.6 Est

