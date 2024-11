La députée défend plusieurs mesures en Commission mixte paritaire

La députée Karine Lebon, députée de la 2e circonscription de La Réunion, a participé ce 27 novembre, au nom du groupe Gauche démocrate et républicaine, à la Commission mixte paritaire (CMP) examinant le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. (Photo www.imazpress.com)

“Il était très important de pouvoir participer à ces travaux pour porter la voix de nos territoires ultramarins trop souvent oubliés dans le huit-clos des négociations.” indique Karine Lebon.

Le point crucial sur lequel Karine Lebon s’est longuement battue portait sur la préservation de l’exonération de cotisations patronales permise par la LODEOM. “Dans un territoire qui souffre d'un taux de chômage record comme La Réunion, la fin de cetteexonération aurait sonné l'arrêt de mort de nos entreprises locales. Notre tissu économique ne pouvait être sacrifié sur l’hôtel de l’austérité, et je suis heureuse que mes collègues aient accepté de suivre mes recommandations” ajoute Karine Lebon.

La députée s’est également exprimée sur le maintien de la rédaction d’un rapport sur le coefficient géographique que le gouvernement voulait voir supprimé, alors même que les hôpitaux publics ultramarins ont besoin de réels moyens afin d’offrir des soins de qualité à

nos concitoyens.

Enfin, la députée Karine Lebon a tenu à soutenir l’amendement qui avait été déposé par la sénatrice réunionnaise Audrey Belim et qui ne devait pas apparaître dans le texte final.

Cet amendement visait à permettre une taxation plus dissuasive sur la publicité de produits alcoolisés et représente un véritable enjeu de santé publique.

Pour Karine Lebon : “Malgré ces quelques petites victoires, le PLFSS définitif reste particulièrement décevant. La volonté du camp gouvernemental de ne pas augmenter les recettes par une contribution plus juste des plus hauts revenus et des grandes entreprises risque d’empêcher des investissements pourtant nécessaires pour préserver notre système de protection sociale.”

« Tous les Français subiront ces décisions absurdes. Il est urgent de revoir la copie car, en l’état, nous voterons contre ce texte lundi prochain à l’Assemblée nationale.”

Karine Lebon, Députée de La Réunion