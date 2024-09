La digitalisation des services bancaires entre dans le quotidien des Réunionnais

Selon l'Institut d'Émissions des Départements d'Outre-Mer (Iedom), l'Hexagone serait plus enclin à utiliser les services bancaires en ligne, depuis les applications mobiles ou les sites internet de leur établissement que les Réunionnais. Des habitudes encore tenaces chez les locaux, qui privilégient de fréquenter leurs agences bancaires pour réaliser leurs opérations financières, bien que la digitalisation s'installe progressivement dans les moeurs. (Photo : sly.www.imazpress.com)

À La Réunion seulement 4% des personnes interrogées détiennent un de leurs comptes dans une banque en ligne, contre 19% en France Hexagonale.

L'Iedom rappelle : "plus de la moitié des personnes interrogées dans l’enquête SPACE-R en 2022 déclarent consulter leurs comptes ou utiliser des services bancaires via une application mobile mise à leur disposition par leur banque. Cette modalité devance la consultation sur Internet via le site dédié de la banque (quel que soit le mode d’accès à Internet : ordinateur, tablette ou smartphone), citée par 38% des Réunionnais. La consultation en agence, en revanche, n’est plus le fait que d’une minorité (20 %) de clients".

Parmi ces Réunionnais qui accèdent à leurs services bancaires à distance, la quasi-totalité (93 %) consulte en ligne la situation de leurs comptes. Plus de la moitié réalisent des paiements en ligne, tandis qu’un tiers télécharge des documents bancaires et un quart effectue des virements ou réalise des transferts de fonds. Enfin, 16% d’entre eux déclarent effectuer des placements en ligne.

- Une utilisation des services numériques moins forte que dans l’Hexagone -

"4 Réunionnais sur 10 déclarent utiliser des services bancaires en ligne au moins une fois par semaine contre 6 sur 10 dans l’Hexagone", déclare l'Iedom.

Si 21 % vont au moins une fois par mois sur le site de leur banque ou sur leur application mobile bancaire (contre 15 % en France hexagonale), un quart des Réunionnais n’utilise jamais un ordinateur ou un téléphone mobile, que ce soit pour consulter leur compte bancaire ou pour effectuer des opérations bancaires. Ils ne sont que 9 % à déclarer ne jamais se servir de ces outils numériques en France hexagonale.

En miroir, les Réunionnais sont nombreux à continuer à se rendre dans leurs agences pour accéder aux services bancaires. 15 % des personnes interrogées déclarent se déplacer à leur agence plusieurs fois par mois (contre 9 % pour les Hexagonaux). 5 % déclarent même s’y rendre plusieurs fois par semaine. Très peu de clients se déplacent uniquement pour consulter le solde de leur compte (8 %).

- Les banques en ligne et la multibancarisation sont loin de s’imposer -

La digitalisation des services bancaires peut favoriser le développement des banques en ligne. À La Réunion, il n’en est rien. Seulement 4 % des personnes interrogées détiennent un de leurs comptes dans une banque en ligne, contre 19 % en France Hexagonale selon l’enquête de la Fédération bancaire française. Les Franciliens se distinguent par un taux de pénétration des banques en ligne plus important (29 %). La Réunion enregistre un taux plus faible que dans les régions de l’Hexagone. Toutefois, les jeunes générations réunionnaises sont plus sensibles aux offres des banques en ligne : 9 % des 18 29 ans possèdent un de leurs comptes dans une banque en ligne.

Les Réunionnais continuent très majoritairement de domicilier leurs comptes courants dans une banque basée à La Réunion : 87 % des personnes interrogées détiennent un de leurs comptes dans l’île. Les Réunionnais semblent ainsi privilégier une proximité relationnelle avec leur banque. Par ailleurs, 8 % des personnes interrogées possèdent un de leurs comptes en France hexagonale.

La multibancarisation, qui consiste à disposer de comptes bancaires auprès de plusieurs établissements, est loin de s’imposer également : 23 % des Réunionnais sont multibancarisés, contre 36% dans l’Hexagone en 2022. La grande majorité détient 2 comptes et seulement 5 % des personnes interrogées en possèdent 3 ou plus.

La Réunion reste très éloignée des niveaux de multibancarisation observés en l’Île-de-France, avec 46 % de Franciliens disposant de plusieurs comptes. Elle est plus proche des niveaux de régions comme la Normandie avec 28 % de personnes disposant de plusieurs comptes.