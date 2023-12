La Possession fête la liberté et le patrimoine ce mardi

Ce mardi 19 décembre 2023, la ville de La Possession organise une soirée festive dédiée à la liberté et au patrimoine au stade Youri Gagarine, débutant à 18h. Cet événement gratuit sera animé par les artistes Ricky et Brice Liie. Au programme : des espaces de restauration, des démonstrations d'artisans locaux et des expositions culturelles. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La veille du 20 Désam, la Fête de la Liberté et du Patrimoine vous attend pour une soirée festive, animée et folklorique.

Vien azot kraz un bon l'ambians le 19 décembre 2023 au stade Youri Gagarine à partir de 18h.

Vien azot appréssié un bon lambians !

Gratuite et ouverte à tous, la soirée sera animée par Ricky et Brice Liie avec des espaces restaurations, des espaces artisans, autour d'instruments traditionnels et des espaces d'expositions !

On vous réserve des artistes chauds bouillants pour un show de folie :

- Ban Makwalé

- Kafmaron

- Marmay la kour

- Patrick Manent

- SIMANGAVOLE "Maloya Maniér Fanm"

- OVVV Percussion

Nout toute réyoné alon fête nout kiltir ensemb !