La Possession : la commune veut aménager une parcelle, des habitants ne veulent pas être expulsés

Sur la commune de La Possession, plusieurs familles se disent menacées d'expulsion par la municipalité. Elles habitent sur terrain que la Ville voudrait reprendre pour y aménager une piste cyclable et un parking. Organisées en collectif, les huit familles dénoncent cette situation qu'ils auraient découvert par un appel téléphonique de la mairie fin décembre 2023. Si les habitants craignent de devoir partir, la mairie - qui revendique la propriété de cette parcelle -, l'assure : "différentes solutions ont été proposées pour mettre en situation régulière ces familles" (Photo rb/www.imazpress.com)

Maurice Patel se désigne comme l'un des derniers éleveurs de cabris de La Possession. Il a grandi dans ce quartier situé rue Henri Lapierre. "Nou la grandi la. I fé 50 an ans mi abit là", confie le Possessionnais âgé de 61 ans."Nou déranz pa person", ajoute-t-il.

Maurice Patel fait partie du collectif d'habitants regroupant une trentaine de personnes représentant huit familles, installées là depuis plusieurs décennies.

- Sommés de quitter les lieux -

Bazile Johnny, habitant du quartier et menacé de devoir quitter les lieux explique : "le 29 décembre 2023, nous avons reçu un appel téléphonique de la mairie et du service urbanisme nous disant que nous allions être délogés et relogés en appartement". La mairie faisant ainsi prévaloir son droit de propriété.

Une décision que les habitants disent ne pas comprendre puisqu'ils "payent depuis toujours la taxe foncière et la taxe d'habitation". De plus, "on ne nous a jamais interdit de faire des travaux", lance Bazil Johnny.

Pour Vincent Rivière, président d'une association citoyenne, "il ne faut pas dégager des familles qui sont là depuis 40 à 50 ans."

"Nous sommes en relation avec ces habitants", note Christophe Dambreville, élu à l'urbanisme et foncier à La Possession. Ici "nous avons a un problème d'occupants sans titres".

Si les habitants craignent l'expulsion, l'élu tempère. "Différentes solutions ont été proposées pour mettre en situation régulière ces familles puisque l'irrégularité n'est ni confortable pour la ville ni pour les habitants qui ont des incertitudes sur leurs droits".

"Je comprends qu'apprendre que l'on n'est pas propriétaire de la parcelle est difficile et que cela peut générer des émotions mais aujourd'hui notre point de vue est qu'à un moment donné il faut régulariser la situation" dit-il.

"Nous avons réfléchi à une convention d'occupation précaire qui permettra aux familles de rester sur place et de régulariser la situation afin d'arriver à l'équité de justice pour l'ensemble des citoyens", ajoute Christophe Dambreville.

La convention prévoit que les familles puissent louer un foncier dont la location sera "reconduite si nécessaire".

- À qui est le terrain ? -

Aux habitants, à la commune, à qui appartient le terrain?

Le collectif affirme ne jamais avoir reçu d'information ni de preuve de l'appartenance de ce terrain à la mairie de La Possession. "En aucun cas la mairie ne nous a donné de courrier. Ils prétendent verbalement qu'ils sont propriétaires" disent les habitants.

De son côté la municipalité explique être propriétaire depuis 2009, soit bien après que certains résidents se soient installés sur ce foncier.

L'accession a cette propriété a été votée lors d'un conseil municipal de 2009. "À l'époque, l'ensemble des élus ont voté pour cette affaire" souligne l'élu à l'urbanisme.



Mais alors pourquoi avoir averti les résidents seulement en décembre 2023 ? "À notre connaissance, les familles n'ont pas entamé de procédure pour faire valoir leurs droits sur ces parcelles et la propriété de la ville de La Possession n'a jamais été contestée" note Christophe Dambreville.

"La mairie a montré sa volonté de connaitre tous les éléments, il y a eu des contacts avec les habitants, des courriers. Le dernier courrier date de décembre, cela peut surprendre mais on était dans un processus entamé depuis plusieurs années", dit encore l'élu.

Pour l'heure, impossible de savoir qui était propriétaire avant 2009. "Nous n'avons pas ces données", concède l'élu à l'urbanisme. "C'est une procédure entamée par l'ancienne mandature."

- Un terrain pour développer la mobilité -

Les habitants sont sceptiques concernant la volonté affichée par la mairie de construire une piste cyclable et un parking sur la parcelle. "Nous pensons qu'il y a l'idée d'aller vers des projets immobiliers" disent-ils.

Une situation qui n'est pas un cas isolé sur la commune puisque dans d'autres quartiers, d'autres familles – non propriétaires - ont été invitées à quitter leurs parcelles.

"Tous les quartiers sont en train d'être aménagés. Nous avons l'obligation de développer la commune pour répondre aux demandes des citoyens", indique Christophe Dambreville.

"Cette parcelle est située sur un emplacement réservé pour l'aménagement d'une nouvelle desserte et la circulation entre le cœur de ville et la quatre voies. Nous avons d'autres enjeux et cette parcelle est stratégique" remarque l'élu.

Il insiste "si ces habitants devraient quitter les lieux, ce ne serait pas sans solution. Nous allons accompagner les habitants."

Une nouvelle réunion entre la commune et les habitants sera organisée en mairie de La Possession ce mardi 10 septembre 2024

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com