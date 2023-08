La Possession : report de la rentrée scolaire à l'école Henri Lapierre au lundi 21 août

Les travaux en cours à l'école maternelle Henri Lapierre de La Possession ont malheureusement pris du retard, en raison d'aléas survenus en cours de chantier. Par conséquent, toutes les conditions ne sont pas réunies à cette heure pour garantir une rentrée dans de bonnes conditions aux élèves de cette école ce jeudi 17 août (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"Après concertation avec la directrice de l'école et une représentante des parents d'élèves, et en accord avec le Rectorat, je vous informe, par la présente, d'un report de la rentrée scolaire des élèves de l'école maternelle Henri Lapierre au lundi 21 août 2023, afin d'assurer la santé, la sécurité et la sérénité des enfants, tout comme celles du personnel enseignant et communal travaillant dans cet établissement", informe la mairie de La Possession.