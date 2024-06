La Poste de La Réunion pas vraiment en grève

Ce mercredi 26 juin 2024, rien ne change pour la Poste de La Réunion. Le préavis de grève illimitée posé par la CGT May-Poste et la Sud-PTT prend effet à ce jour dans les bureaux de Poste nationaux. Pourtant rien ne perturbe le travail des facteurs de l’île qui ne font pas grève. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le samedi 22 juin 2024, Sud PTT Réunion indique relayer "un préavis de grève concernant le paiement des plis électoraux des facteurs". Le préavis, notait le syndicat, était de 72 heures, du mercredi 23 juin au vendredi 25 juin 2024. Il concerne les agents des centres courriers de Saint-Denis PDC, Sainte-Clotilde et la Montagne.

Sud PTT revendiquait notamment l'attribution d’une prime de 200 euros pour la distribution des plis électoraux, l’embauche des intérimaires en CDI, une réorganisation et de meilleures conditions de travail".

Reste que ce mercredi 26 juin " il n’y a pas de grévistes et la semaine dernière ils étaient à 24" affirme Damien Legay de la CFDT Poste. Suite à un préavis de grève déposé par la CFDT puis un nouveau par Sud-PTT, la grève de la Poste au niveau national prend effet ce mercredi 26 juin.

Le syndicaliste assure : "faire un préavis local n’aurait pas été utile car La Réunion ne dispose pas de moyens différents du national". Jugeant les élections comme un sujet national et les négociations se passant au national, Damien Legay préfère se tenir aux moyens déjà déployés.

-Un mécontentement compréhensible –

Malgré le fait que la mobilisation ne soit pas importante, le syndicaliste commente, "beaucoup de postiers locaux disent que les moyens sont insuffisants avec le doublement de leurs heures supplémentaires"

Il ajoute "c’est une compensation financière qu’ils réclament mais il faut aussi penser au moral : après avoir effectué huit heures en plus avec un volume de poids considérable des 700.000 plis électoraux à distribuer en 460 tournées avant les européennes, les postiers ont à peine pu souffler".

Il renchérit : "juste après la fin des tournées les facteurs ont réalisé qu’ils allaient encore enchainer avec deux élections, et en l’espace de 5 semaines ils auront fait trois distributions d’élection ». Pour ce dernier cette compensation financière et la mise en place de mécanisation supplémentaire en vue de la situation difficile et exceptionnelle dû à la dissolution de l’Assemblée nationale, serait plus que justifiée.

Mais le syndicaliste assure : "tout le monde aura sa profession de foi dans sa boite aux lettres".

Interrogée par Imaz Press, la direction de la Poste a indiqué : "La Poste met tout en œuvre pour assurer le bon déroulement de la distribution des plis électoraux".

Elle ajoute :"grâce à la mobilisation des postières et des postiers et à l 'étalement sur plusieurs journées de cette opération, la Poste de La Réunion se prépare avec une grande agilité au regard des délais à la réussite de la distribution des plis électoraux".

La direction de la Poste termine "dans notre département, cette distribution a commencé la semaine dernière et s'intègre dans les tournées quotidiennes des facteurs. Le mouvement de grève en cours n'a pas d' impact sur la distribution des plis électoraux, ni sur les autres activités du groupe".

