Préfecture : 28 personnes obtiennent la nationalité française

Ce mardi 19 novembre 2024, s'est déroulée une cérémonie de naturalisation à l'hôtel de la préfecture. Cette séance a été présidée par le secrétaire général de la préfecture, Laurent Lenoble. Lors de cette cérémonie, 28 personnes issues de 12 pays différents ont reçu la nationalité française.(Photo : www.imazpress.com)

"La France, c'est d'abord son peuple, 68 millions de Français issus de nationalités différentes qui composent ensemble une nation qui ont en commun la destinée d'un pays", débute le secrétaire général de la préfecture, Laurent Lenoble.

"Aujourd'hui, il y a vous, 28 femmes et hommes dont chacun apporte une histoire singulière, qui ensemble créent une diversité culturelle. Cette diversité est une chance avec laquelle nous devons commercer, dialoguer et coopérer", dit-il.

- Certaines conditions sont exigées -

Laurent Lenoble explique que "ça a été un long parcours pour les demandeurs". "Depuis déjà plusieurs années, certaines demandes étaient déjà réalisées."

Le secrétaire général souligne qu'il a fallu suivre un parcours pour justifier de la bonne pratique de la langue française, qui nécessite au minimum un niveau B1, mais aussi d'un début d'intégration dans la vie économique et sociale.

"Il a fallu également qu'ils présentent leurs motivations pour devenir Français", rappelle-t-il.

Bénéficier du décret de naturalisation, c'est avant tout avoir des droits, mais aussi "des devoirs envers la France qui se construit grâce aux Français, et aujourd'hui, ils sont Français".

"Il faut qu'on puisse les intégrer dans la communauté nationale pour leur rappeler leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Le message que nous souhaitons faire passer est qu'ils puissent participer pleinement à la vie démocratique et économique de notre pays parce qu'ils sont désormais Français", estime Laurent Lenoble.

- Une cérémonie forte en émotion -

Célia Lopez Herrera, 36 ans et nouvelle récipiendaire de la citoyenneté française, explique qu'elle a été "émue par le discours du secrétaire général de la préfecture, Laurent Lenoble". "Ce titre me servira pour mes démarches administratives et me permet aussi de décider qui seront mes dirigeants. Je me sens plus légitime", confie-t-elle.

"J'ai trouvé ça très bien, j'ai bien aimé. Ce décret va me permettre d'évoluer dans mon travail et enfin de pouvoir passer le concours pour devenir professeur des écoles", explique Michela Legros, 35 ans et nouvelle récipiendaire de la citoyenneté française"

À La Réunion en 2023, ce sont 32 personnes qui ont été accueillies dans la citoyenneté française. Selon l'INSEE, en France, ce sont près de 39 721 personnes qui ont acquis par naturalisation en 2023.

