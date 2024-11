La Réunion : "Gladiateurs du Haut-Empire" en tournée dans l'île

Dans le cadre du développement et de la promotion des langues anciennes et en concomitance avec la sortie mondiale de Gladiator 2 au cinéma, la sarl ACTA organise une grande tournée de La Réunion. Du 25 novembre au 6 décembre 2024, les combattants et animateurs de la société arlésienne viendront présenter leur spectacle "Gladiateurs du Haut-Empire" et de nombreuses animations historiques aux élèves d’une dizaine d’établissements réunionnais. Le grand public sera aussi invité à assister aux spectacles dans deux représentations publiques (Photo : Acta)

Le spectacle "Les Gladiateurs du Haut-Empire" se déroule en trois.

Dans un premier temps, un orateur présente l’histoire de la gladiature et transmet des informations historiques des plus récentes issues de recherches documentées.

Puis, les gladiateurs s’affrontent dans des duels arbitrés : ces duels non simulés font encore régulièrement vibrer les foules, notamment à Arles, dans l’amphithéâtre.

Dans un dernier temps, l’équipe répond aux questions du public et reçoit petits et grands pour un temps d’échange et de photos. Cette dernière partie est très appréciée du public.

Le spectacle aura lieu dans les établissements scolaires.

- À Saint-Pierre les 25, 26 et 28 novembre

- Aux Avirons le 27 novembre

- À la Plaine des Cafres le 29 novembre

- À la Plaine des Palmistes le 2 décembre

- Saint-Benoît le 3 décembre

- Saint-Denis le 4 et le 5 décembre

- le Tampon le 6 décembre.

Plus d'informations ici.