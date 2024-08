La "super Lune bleue" a illuminé le ciel réunionnais cette nuit

Une "super lune bleue" était visible dans le ciel réunionnais dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 août 2024. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, la Lune n'était pas bleue, mais simplement plus proche de la Terre qu'à son habitude, la faisait paraître plus grosse et plus orange qu'à l'ordinaire pendant le lever et le coucher du satellite (Photo rb/www.imazpress.com)

Habituellement située à environ 384 000km de la Terre, la Lune se trouvait cette nuit à 363 000 km. L'événement, apprécié des amateurs d'astronomie, n'est pas pour autant exceptionnel.

"Il se passe environ 29 jours entre deux pleines lune. Si on a quatre pleines lunes dans la même saisons, les anglo-saxons appellent la troisième une lune bleue. Mais aussi quand il y a deux pleines lunes dans le même mois. En gros d'un point de vue astronomique rien de spécial, ça dépend juste du choix de calendrier" détaille l'astrophysicien Eric Lagadec, sur ses réseaux sociaux.

Presque toute la presse parle d'une superlune bleue ce soir. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel, mais c'est l'occasion d'observer le ciel et d'apprendre des choses sur la Lune ????

Rien qui sorte de l'ordinaire, donc, mais le spectacle n'en reste pas moins appréciable.

