La tempête Elvis provoque des pluies diluviennes sur le sud de Madagascar

A 4h ce mercredi 29 janvier 2025, la tempête tropicale modérée Elvis se trouvait à 1.345 km de La Réunion à l'ouest - sud - ouest de La Réunion et à 1.380 km au sud de Mayotte. Elle ne présente aucun danger pour les deux îles. Le système, qui a été baptisé dans la nuit de mardi à mercredi en raison de son intensification, frôle Madagascar. A 4h il était à 120 km des côtes sud-ouest de la province de Toliara (sud de la Grande Ile). De pluies diluviennes s'abattent sur cette région (Photo www.mtotec.com)

"Le flux de mousson alimentant la dépression tropicale continue de générer de très fortes pluies orageuses sur la province de Toliara et occasionne localement des pluies diluviennes entre le Cap Sainte-Marie et Morombe. Ces fortes pluies sont très probables jusqu'à mercredi, sur la province de Toliara" détaille Météo France.

"Un état de mer dangereux reste également possible au large de la province d'Inhambane (Mozambique) jusqu'à mercredi matin ainsi qu'au large de la province de Toliara jusqu'à jeudi soir" ajoutent les météorologues.

Voici les intensités et positions prévues pour Elvis au cours des prochains jours :

Tempête tropicale modérée



Centre positionné le 30/01 à 04h locales, par 24.6 Sud / 42.3 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 31/01 à 04h locales, par 28.2 Sud / 45.7 Est.

Dépression post tropicale



Centre positionné le 01/02 à 04h locales, par 32.1 Sud / 50.8 Est.

Dépression post tropicale

Centre positionné le 02/02 à 04h locales, par 36.2 Sud / 55.9 Est.

Dépression post tropicale



Centre positionné le 03/02 à 04h locales, par 41.0 Sud / 63.4 Est

Une autre perturbation se situait ) 4h ce mercredi à 600 km au sud-est de Diego-Garcia et à 2.375 km à l'est - nord - est de La Réunion. Ce système pourrait représenter "une menace possible pour les Mascareignes (Rodrigues, Maurice, Réunion) à partir de vendredi" indique Météo France.

"Le système est prévu de se déplacer vers le sud-ouest en s'intensifiant jusqu'au stade de tempête tropicale au cours des prochaines 48h" prévient Météo France. Les météorologues précisent toutefois qu'il est encore trop tôt pour prévoir d'éventuels impacts sur les terres habitées."

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com