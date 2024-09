La ville de l'Etang-Salé fête ses 130 ans

Anniversaire et célébration

La ville de l'Etang-Salé organise les 130 ans de la commune avec une journée de festivités pour célébrer son anniversaire qui rassemblera les habitants et visiteurs autour d’un programme riche en animations, concerts et ateliers le 21 septembre 2024. Une occasion unique de mettre à l’honneur l’histoire, la culture et le patrimoine de la ville de l'Etang-Salé.Nous publions le communiqué ci-dessous. ( Photo : La ville de l'Etang-Sale )

La ville de l'Etang-Salé vous donne rendez-vous au stade Gilbert Delgard à partir de 10h.

- Au programme :

- Ouverture avec le « Carré des Artistes » (concerts, ateliers, expositions, animations, structures gonflables) à 10h00

- Défilé des associations et des véhicules anciens à 14h00

- Concerts et scène ouverte avec des talents locaux à 16h30

- Parcours de vie, 40 ans de Mars Tou Sel à 17h00

- Concert de Joël Lamonge à 18h00

- Concert du groupe Nout Racine à 19h00

- Concert du groupe Secteur 410 à 20h00

- Grand bal populaire animé par DJ Sanjdiva à 20h45