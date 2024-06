Orange cybersecure lance une solution complète de protection contre les fraudes numériques

Dès le ce jeudi 6 juin 2024 à La Réunion et à Mayotte, tous les utilisateurs, quel que soit leur opérateur auront accès à la solution de cybersécurité conçue par Orange. "À l’heure où 9 personnes sur 10 déclarent recevoir des messages suspects chaque semaine, Orange propose une solution simple et efficace. S'appuyant sur l'expertise unique d’Orange cyberdefense, Orange cybersecure proposera une protection inédite contre les fraudes sur Internet et par téléphone" indique Orange dont nous publions ci-dessous le communiqué ci-dessous (Photo : Orange)

Avec la croissance exponentielle et l’automatisation des cyberattaques qui touchent autant les entreprises que les particuliers, les utilisateurs sont de plus en plus exposés aux risques cyber et rarement protégés.

Chaque jour, ils reçoivent des appels, mails ou SMS de type : facture impayée, colis à récupérer etc, dont ils ne savent pas analyser la fiabilité ou le caractère frauduleux.

Parmi les 9 français sur 10 qui déclarent recevoir des messages suspects chaque semaine, seulement 15% d’entre eux déclarent se sentir tout à fait bien protégés vis-à-vis du risque numérique. En 2023, le site cybermalveillance.gouv.fr a enregistré 280 000 demandes d’assistance pour fraudes dont 38 % par hameçonnage.

"Parce que la cybersécurité est l’affaire de tous, Orange considère qu’il est aujourd’hui nécessaire de mettre l’expertise pointue de Cyberdéfense jusqu’alors consacrée aux entreprises, au service du Grand Public. Dans la droite ligne de notre raison d’être qui est de "donner à chacun les clés d’un monde numérique responsable", nous souhaitons aider les utilisateurs à sécuriser leurs usages numériques, qu’ils soient opérés sur nos réseaux ou ceux de tiers" souligne André Martin, Directeur général d’Orange Réunion Mayotte.

Orange s’engage pour une société numérique plus sûre avec une offre qui s’appuie sur deux niveaux de protection. Tout d’abord le portail tous publics qui comprend un espace pédagogique pour mieux comprendre les risques numériques et apprendre à s’en protéger puis un service complet pour la protection des équipements des clients des offres internet et fixe.

- Le premier portail participatif de vérification de liens suspects accessible à tous -

Sur le portail Cybersecure, toute personne, quel que soit son opérateur, pourra vérifier, gratuitement, par un simple copier/coller, la légitimité d’un site, d’un lien, d’un email ou d’un SMS qui lui semble suspect. Si le lien est déjà connu la réponse est instantanée.

S’il est inconnu, les experts d’Orange Cyberdefense vérifieront rapidement la fiabilité et ajouteront le résultat à sa base de données pour l’enrichir en continu. Cette technologie, basée notamment sur une IA dotée d’un algorithme apprenant, créera la meilleure base de données pour lutter collectivement contre les cyberattaques du quotidien.

Chaque jour de nouvelles formes d'arnaques en ligne apparaissent et peuvent être soumises au moteur de vérification afin d'y être référencées. Comme une application communautaire, plus le moteur est utilisé plus la base de données s’enrichit au bénéfice de tous les utilisateurs.

- Pour plus de sérénité avec des spécialistes Cyber à votre écoute -

Pour les clients Orange livebox et Sosh la boite, à Mayotte et à La Réunion qui souhaitent une solution plus complète, Orange cybersecure propose aussi un pack payant pour 7 euros par mois sans engagement.

- Les clients peuvent sécuriser jusqu’à 10 appareils de leur foyer (ordinateurs, mobiles,

tablettes) contre les messages malveillants comme les arnaques sur internet, virus, sites frauduleux, usurpation d’identité etc. Plus qu’un simple antivirus, Orange cybersecure s’enrichit en continu pour une mise à jour automatique, grâce notamment au processus de vérification du portail.

- Ce pack comprend également des solutions permettant de bloquer les appels mobiles et fixes indésirables.

- Enfin, les clients bénéficient d’une assistance dédiée par des spécialistes Cyber qui répondent et les accompagnent 7 jours sur 7 en cas de doute sur la fiabilité d’un site ou d’une application, de piratage de données, de fraude avérée, une aide à l’installation ou toutes autres questions.

Retrouvez toutes les informations sur la solution Cybersecure à partir du 6 juin, sur le site https://cybersecurite.orange.fr/.

- Aujourd’hui en France, demain en Europe -

Orange cyberdefense, avec 1 milliard de chiffre d’affaires et +14% de croissance chaque année, est devenue un acteur majeur et reconnu de la cybersécurité dans le monde avec notamment plus de 9000 grandes entreprises qui lui font confiance. Leader en France, en Suède et en Belgique, cette filiale d’Orange a d’abord accompagné des grands groupes internationaux.

Avec l’extension des cyberattaques vers les TPE/PME et les pro, travailleurs indépendants, artisans... Orange Cyberdefense a mis son expertise au service des besoins et des capacités de ces entreprises avec le lancement de MicroSoc et cyberprotection au cours des 3 dernières années. C’est désormais ’au grand public en France de bénéficier de cette connaissance des menaces cyber et des expertises d’Orange Cyberdefense pour se protéger.

Pilier de son plan stratégique Lead the Future, Orange souhaite consolider autour d’Orange cyberdefense son offre cyber à destination des marchés entreprise et grand public sur l’ensemble de ses marchés européens et africains. L’offre orange cybersecure sera ainsi lancée progressivement en Europe.