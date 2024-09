Le CHU de La Réunion félicite les quatre universitaires nommés

Ce lundi 23 septembre 2024, le CHU de La Réunion félicite ses quatre universitaires nommés sur l'île. Ces nominations concernent les docteurs Julien Jabot et Kévin Buffenoir en qualité de Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers (PU-PH) et des docteurs Franck Ah Pine et Thomas Garrigos, en qualité de Maître de Conférences-Praticien Hospitalier (MCU- PH). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Titulaire d’un Diplôme de DESC en Réanimation médicale et d’un DES en Anesthésie-Réanimation, le professeur Julien Jabot a un parcours académique riche avec une thèse de médecine obtenue en 2006. Ancien interne et Chef de Clinique Assistant aux hôpitaux de Paris, il a rejoint le CHU de La Réunion en 2009 en tant que praticien hospitalier contractuel avant de devenir titulaire en 2011.

Reconnu pour son engagement dans la formation, il est Professeur associé à l’UFR Santé de La Réunion depuis 2023, et il assure des cours en physiologie respiratoire et en réanimation médicale pour les étudiants en médecine. Il est également coordonnateur MIR pour l’Océan Indien et référent du DESC de Réanimation depuis plusieurs années.

Sur le plan scientifique, le Docteur Jabot a publié plus de 52 articles référencés dans PubMed et a présenté à de nombreux congrès de réanimation, tant en France qu’à l’international. Il est également président de l'AGRRUM, une association qui coordonne la recherche multicentrique sur des pathologies tropicales sévères.

Il est aussi président de l'ARMIR, l'association des réa de Mayotte et de la Réunion, association dont le but est la réalisation d'un congrès annuel de réanimation sur l'île : le CARMIR, dont la première édition aura lieu en Avril 2025.

Son expertise et sa passion pour la recherche et l’enseignement enrichissent le CHU de La Réunion, contribuant à l’excellence du service de réanimation et à l'innovation dans les soins médicaux.

Après 2 années de clinicat et 6 années en tant que Praticien Hospitalier Universitaire, le professeur Kévin Buffenoir a été nommé Professeur des Universités de Neurochirurgie au CHU de Nantes en 2015.

Ses thématiques de recherche concernent le handicap et la spasticité. Il a réalisé son DEA de sciences chirurgicales sur ces deux thématiques, en 2003, au sein du CHU Henri Mondor, sa thèse de docteur en médecine en 2007, et sa thèse de sciences (bioingénierie, biomécanique, biomatériaux) à l’université de Technologies de Compiègne en 2011 (CNRS 7338).

Il y a obtenu son habilitation à diriger les Recherches en 2014 : ses thématiques de recherche clinique concernent la chirurgie du rachis et la douleur. Il est actuellement coordonnateur de 2 protocoles de recherche : l’un au plan national (STIMCONE : étude de l’effet de la stimulation du cône terminal dans les douleurs pudendales réfractaires) et le second à un niveau interrégional (DS3CS : étude du délai chirurgical dans le traitement du Syndrome de Schneider).

En parallèle, le Pr Thomas Buffenoir a obtenu plusieurs diplômes dans ces thématiques : DIU de Myologie, DU de techniques microchirurgicales, DU de Pathologies rachidiennes, DIU de chirurgie du rachis, DIU de Pédagogie médicale.

Son activité chirurgicale couvre l’ensemble de la pathologie neurochirurgicale générale et plus particulièrement la chirurgie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, la chirurgie de la douleur et du handicap de l’adulte et de l’enfant. Ce sont ces dernières thématiques qui seront développés au CHU de La Réunion ou son activité sera partagée entre le CHU et l’Université (enseignement 1er, 2ème et 3ème cycles).

Originaire d’Auvergne où il a réalisé ses études de pharmacie, le docteur Thomas Garrigos se forme dès son internat au CHU de Dijon, à la microbiologie médicale. Il poursuit son parcours à La Réunion, en 2020, à l’occasion d’un stage inter-CHU, puis il rejoint le laboratoire de microbiologie du CHU de La Réunion en tant qu’assistant hospitalo-universitaire en 2021 sous l’encadrement du Dr. Miltgen et la direction du Dr Jaffar-bandjee.

Le Dr. Garrigos poursuit sa carrière sur l’île et finalise ses travaux de thèse de Sciences initiés au CHU de Dijon, portant sur la création d’un outil de diagnostic bactérien pour les patients atteints de mucoviscidose. Il rejoint également l’UMR PIMIT (Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical) dirigée par le Pr. Mavingui, afin de continuer sa recherche sur les patients atteints de mucoviscidose en pilotant le projet ACHROMO-MUCO.

Il travaille aussi en collaboration avec le Dr. Miltgen sur l’étude des résistances bactériennes aux antibiotiques dans la zone du Sud-Ouest de l’Océan Indien. Dans ce cadre, il rejoint le Centre Régional en Antibiothérapie (CRAtb) créé par l’ARS et également la coopération régionale (CoReg) comme référent Bactéries Multi-Résistantes (BMR).

Universitaire, engagé dans la formation et l’encadrement des internes et des étudiants, le Dr. Garrigos, co-coordonnateur du DES de Biologie Médicale et référent de la filière Agents Infectieux, a participé à la mise en place des ECOS (2nd cycle des études médicales) et travaille également à l’ouverture prochaine d’une filière internat pharmacie à La Réunion.

Dr Franck Ah-Pine a été nommé Maître de Conférences des Universités – Praticien Hospitalier.

Originaire de La Réunion, le Dr Franck Ah-Pine a réalisé ses études de médecine à Paris, puis son internat à Angers.

Pendant son internat, il a été étudiant chercheur à l’Université de Montréal pendant 6 mois. Il est revenu en 2020 sur l’île, en tant qu’Assistant Hospitalo-Universitaire au CHU Sud et nommé responsable de service en 2023.

Le Dr Ah-Pine est spécialisé en Anatomie et Cytologie Pathologiques et s’intéresse plus particulièrement au diagnostic des lésions du système nerveux central (neuropathologie) et hématologiques (hématopathologie).

Il intervient dans les enseignements de l’UFR Santé (médecine, masso-kinésithérapie, master biologie-Santé, IRIBODE, IPA) et a récemment pris la responsabilité pédagogique de la 4ème année de médecine.

Après avoir soutenu sa thèse de sciences en 2023, il poursuit ses travaux de recherche sur les processus immuno-pathologiques dans le cancer et encadre régulièrement dans son service des étudiants-chercheurs et doctorants. Il a aussi co-fondé l’association CANCERODROM qui a pour objectif de soutenir la formation et promouvoir la recherche en cancérologie en outre-mer.