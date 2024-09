Le concours du 48 Hour Film Project Réunion fait son grand retour

Du 25 au 27 octobre 2024, le 48 Hour Film Project revient pour sa troisième édition. Professionnels comme amateurs peuvent dès à présent s'inscrire à cette compétition avec un défi de taille : réaliser un court-métrage en seulement 48 heures. Le gagnant représentera La Réunion à la finale internationale Filmapalooza, qui aura lieu à Seattle en 2025, offrant ainsi une chance de se démarquer parmi les talents internationaux du cinéma. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : 48 Hour Film Projet Réunion)

Un concours international qui mêlent talent et passion pour le cinéma

Les 25, 26 et 27 octobre prochains, professionnels du cinéma et amateurs passionnés relèveront le défi de réaliser un court-métrage en 48 heures. Un tour de force créatif qui comprendra notamment l'écriture, le tournage, le montage, et l'intégration d'éléments imposés par les organisateurs. Des centaines de participants à travers le monde relèveront ce même défi simultanément dans diverses villes des États-Unis, d'Australie et de Suisse.

Le 48HFP est bien plus qu'un simple défi : c'est un concours qui, par son format, exige créativité et rapidité. Il offre également aux cinéastes réunionnais l'opportunité de se surpasser et d'exprimer pleinement leur passion pour le cinéma.

“Professionnel du cinéma depuis des années déjà, le 48HFP à été pour moi un défi intense où avec mon équipe, nous avons été dans le feu de l'action non-stop. Nous avons tendance à énormément nous préparer mais cette participation m’a fait comprendre que parfois il faut arrêter de trop réfléchir, avoir confiance et se lancer ! » témoigne Kenlo Primate, gagnant de l'édition 2023.

Une troisième édition, une opportunité nouvelle de faire briller les talents locaux

Pour la troisième année consécutive, le lauréat de cette édition bénéficiera du soutien de la Région Réunion, qui lui offrira son billet d’avion pour le Filmapalooza 2025 à Seattle. Il y concourra pour une place parmi les 10 meilleurs courts-métrages, avec la chance de voir son œuvre projetée au Short Film Corner du festival de Cannes.

“Cette 3ème édition ancre le « 48 Hour Film Project » à La Réunion comme un événement phare, mettant en lumière nos talents locaux. Les éditions précédentes ont non seulement témoigné d'un engouement croissant de la part du public et des participants, mais ont également révélé une progression remarquable des compétences techniques et artistiques des équipes impliquées. La qualité des productions, la diversité des genres abordés et l'originalité des scénarios ont démontré la vitalité et le potentiel du cinéma réunionnais.

Nul doute que cette année encore, l'excellence réunionnaise dans le domaine cinématographique franchira de nouveaux paliers et sera reconnue bien au-delà des frontières insulaires.” s’exprime Alain Chakri, président de l’association Webcup

Le départ du concours sera donné au Lizine La Mare de Sainte-Marie le 25 octobre et se clôturera le 27 octobre par un Drop Off dans une ambiance festive au Kazaoké à Saint-Pierre.

Une initiative soutenue par des acteurs engagés

Cette année, l'association Webcup, organisatrice de l'événement à La Réunion pourra compter sur le soutien d’acteurs majeurs dans le domaine cinématographique local dont Canal+ Réunion, La Région Réunion, et la Kourmétragerie.