Sainte-Suzanne : le curé stigmatise les autres croyances, le groupe interreligieux s'indigne, l'Eglise présente ses excuses

Dans son homélie prononcée lors de la messe du dimanche de Pentecôte ce 18 mai 2024, le père Jean-François Laco, curé de la paroisse de Sainte-Suzanne a lancé une charge lourde contre les autres religions. Bouddah, qualifié de "Monsieur bel vente", le Cavadee, le servis kabaré... aucune autre croyance n'a trouvé grâce aux yeux de cet homme d'Église pourtant sensé prêcher la paix et l'amour de son prochain. Très content de lui-même visiblement, il ensuite mis en ligne la vidéo de son homélie sur sa chaine YouTube. Elle a soulevé une vague d'indignation. Elle a été supprimée depuis, mais des internautes ont publié en début de semaine des extraits de ce discours pour le moins haineux. Ce mardi 5 juin, Monseigneur Chane-Teng, a présenté aux autres religions les excuses de l'Eglise catholique. Ce mercredi, le Groupe de dialogue interreligieux, regroupant toutes les religions de l'île, s'indigne a à son tour des propos de Jean-François Laco (Photo : Page Facebook de Jean-François Laco)

Les extraits de l'homélie publiés par les internautes sont édifiants. Là Jean-François Laco fustigent ceux qui pratiquent la sorcellerie la "la religion du brrrrr" et "set la point rien pou fé é ki bate (tambour -ndlr) balalai balala i anpesh aou dormi allusion aux célébrations". Regardez

Là, le curé s'en prend aux personnes consommant de l'alccol et qui dansent ensuite "n'importe comment sans respect". Regardez

Dès ce mardi, Monseigneur Chane-Teng a présenté les excuses de l4glise dans un post publié sur les réseaux sociaux du diocèse. Regardez

Ce mercredi, le Groupe du dialogue inter religieux de La Réunion a publié un communiqué pour "déplorer les propos de cet officier du culte" et prendre note des excuses présentées par le Diocèse de La Réunion"

"Ce curé très prolixe s’est permis de véhiculer des propos tendancieux alors que fondamentalement une religion doit nous servir à nous relier et non nous stigmatiser. Elle est l’expression de notre foi envers le Suprême nonobstant la forme et elle nous permet de faire société" souligne le GDIR

"Rappelons que non sans difficultés et obstacles, après avoir subi deux traumatismes tels que l’esclavagisme et l’engagisme, nous avons ces 176 dernières années, su et pu construire notre identité réunionnaise singulière sur un socle issu d’apports civilisationnels riches en diversité ethnique, cultuelle et culturelle" dit encore le GDIR.

Dénigrer les rituels des autres, c’est ignorer les philosophies qui sous-tendent les différentes formes d’expression religieuses présentes sur notre île. L’anthropologie créole véhicule une richesse humaine reconnue et ne pas faire preuve d’équanimité envers toutes ces expressions, notamment religieuses, serait au final faire fi de l’humanité" remarque le Groupe du dialogue inter religieux de La Réunion

"A l’image de notre société matérielle, consciemment ou inconsciemment, un mécanisme mercantile insidieux s’installe chez les unes et les autres ; reflet de notre recherche de plaisir incessante, générant ainsi bon nombre de frustrations, d’incompréhensions à l’image du mal être sociétal ambiant" poursuit le communiqué.

"L’expression de notre foi, ne doit pas revêtir un aspect mercantile où quelque part on « vanterait son produit » ! Ce serait éloigner le fidèle de sa voie spirituelle. Un guide religieux, spirituel doit pouvoir nous aider à creuser notre propre filon religieux sur la base de nos textes et pratiques sacrées, sans pour autant blâmer l’Autre" note le GDIR

"Choisir une voie, l’approfondir, s’épanouir spirituellement nous permettra chaque jour de faire un pas en toute sérénité, de faire preuve d’amour, de partage en harmonie avec mère Nature. Inlassablement travaillons pour une meilleure compréhension de l’Autre, dans le respect et la dignité" termine le Groupe du dialogue inter religieux de La Réunion.

