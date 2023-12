Le dispositif forte affluence est activé à l'aéroport Roland Garros

Le dispositif forte affluence qui devait être activé à l'aéroport Roland Garros ce vendredi 22 décembre 2023 jusqu'au 7 janvier a finalement été lancé ce jeudi. Pendant les cinq semaines de vacances scolaires, la structure aéroportuaire va accueillir 350.000 passagers et veut le faire au mieux (photo : sly/www.imazpress.com)

"Avec une journée d'avance nous avons lancé le dispositif à l'approche des vacances scolaires à la fois à La Réunion et dans l'Hexagone" a annoncé ce jeudi matin Fabrice Grondin, directeur des opérations à l'aéroport.

"À cette période, on peut monter avec tous les vols régionaux jusqu'à 46 vols par jour en arrivées et départs alors qu'en temps normal c'est seulement la moitié. Le trafic se concentre le matin parce que les compagnies aériennes notamment celles qui vont vers l'Hexagone rajoutent des vols en première partie de journée pour pouvoir ensuite envoyer les avions vers d'autres destinations au départ de Paris" a-t-il précisé.

La forte affluence devrait durer jusqu'au 21 janvier, juste avant la rentrée scolaire avec un pic d'activité la première semaine du mois dû à la rentrée dans l'Hexagone. Pour y faire face, les effectifs de l'aéroport augmentent eux aussi entre 10 et 12% selon les professions.

"Comme d'habitude, nous mettons en place ce dispositif pour que le trafic soit fluidifié, le traitement des passagers également" ajoute Fabrice Grondin.

- Faire face à l'affluence –

Dans le cadre du dispositif, les compagnies aériennes ont mis en place des vols supplémentaires au départ, concentrés sur les créneaux du matin. Pour le confort de tous, l’accès à la zone d’enregistrement sera réservé, aux seuls passagers, de 5h00 à 11h00, aux dates suivantes :

- vendredi 22 décembre,

- samedi 23 décembre

- jeudi 28 décembre

- vendredi 29 décembre

- samedi 30 décembre

- jeudi 4 janvier

- samedi 6 janvier

- dimanche 7 janvier

Les accompagnants pourront retrouver les passagers après leur enregistrement et accéder aux commerces et points de restauration de l’aérogare, jusqu’à l’entrée de la zone des contrôles départ.

Seules les personnes suivantes sont autorisées à la zone d’embarquement :

- les accompagnants des personnes à mobilité réduite,

- des personnes âgées et des enfants voyageant seuls (un accompagnant autorisé, par passager)

- les clients venant acheter un billet d’avion, dans une des agences commerciales des compagnies aériennes

Il faudra arriver tôt et ne pas laisser son bagage sans surveillance. Pour plus de tranquillité, les équipes de l’aéroport vous invitent à vérifier votre "Check list : voyager serein" :

- enregistrez-vous en ligne, idéalement la veille de votre départ

- vérifiez que vous avez en votre possession vos documents administratifs : passeports, CNI,

billets d’avion, autorisation de sortie du territoire, etc.

- prévoyez d’être à l’aéroport 4 heures avant le décollage de votre avion vers la métropole et 3

heures avant celui des vols régionaux.

- pour les vols dont le départ est programmé à 08h00, présentez-vous à l’aéroport dès son

ouverture à 4h30.

La société aéroportuaire rappelle que l’abandon ou l’oubli d’un bagage sur le parvis ou dans le hall de l’aérogare entraîne l’interruption du trafic et l’évacuation des installations.

Pour éviter ces perturbations très dommageables, les voyageurs sont invités à ne pas perdre de vue leurs bagages et à alerter le personnel de l’aéroport en cas de découverte d’un bagage oublié.

L’opération "Sourire Tranche Papaye"est, d’autre part, reconduite pendant les jours de forte affluence : des étudiants en BTS Tourisme, reconnaissables à leur tenue orange, seront présents dans l’aérogare pour orienter le public.

