Le Leu Air Festival s'installe au parc du 20 décembre

Du 14 au 22 octobre 2023, le Leu Air Festival se tiendra au parc du 20 décembre. Les parapentistes assureront le spectacle dans les airs en plus des nombreuses animations prévues. Fabrication de cerfs-volants, initiation slack-line, concerts, conférences et spectacle de cirque seront proposés au public. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

La ligue de Vol libre de La Réunion, en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Ouest, vous a concocté un programme haut en couleurs pour accompagner la pré-world cup de parapente.

En plus d’admirer les parapentistes dans le ciel de Saint-Leu, vous pourrez pratiquer de nombreuses activités liées au monde de l’Air à tarifs réduits (parapente, parapente moteur, hélico, Ulm, saut à l’élastique …) et profiter des ateliers, des animations et des concerts gratuits au Parc du 20 décembre, les week-ends du 14/15 et du 21/22 octobre.