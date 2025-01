Sécheresse à Saint-André : Joé Bédier demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de calamités agricoles

Dans un courrier adressé au préfet de La Réunion, le 20 janvier 2025, le maire de Saint-André, Joé Bédier, a demandé aux services de l'État la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de calamités agricoles ainsi que la mise en place d’un fonds spécial d’indemnisation pour aider le tissu économique. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Dans son courrier, le maire demande :

- la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour permettre l’indemnisation des entreprises touchées ;

- la reconnaissance de l’état de calamités agricoles, afin de soutenir les exploitations agricoles gravement affectées ;

- la mobilisation des collectivités compétentes pour la mise en place d’un fonds exceptionnel d’indemnisation, garantissant une aide immédiate et solidaire.

Selon la commune, cette crise révèle "la nécessité de repenser les infrastructures hydrauliques".

Le maire appelle à "un plan d’urgence où l’État mettrait en demeure la collectivité compétente afin que les dossiers relatifs à l’augmentation des capacités de stockage, au renouvellement des réseaux les plus vétustes et l’interconnexion avec les sources d’approvisionnement en altitude notamment avec celle de Sainte-Rose soient prioritaires".

"Dans le passé, plus de 3 milliards d’euros ont été engagés dans le basculement, aujourd’hui l’Est de l’île ne peut plus être laissé pour compte et elle doit bénéficier d’un investissement à la hauteur des enjeux", conclut Joé Bédier.

