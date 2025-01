Le nord, l'est et sud-est en vigilance fortes pluies et orages

Ce lundi 6 janvier 2025, le nord, l'est et sud-est de l'île ont été placés en vigilance fortes pluies et orages. "Des averses parfois soutenues sont attendues dès le début de journée sur la façade est puis dans l'intérieur de l'île à partir de la fin de matinée", informe Météo France. La vigilance devrait courir jusqu'à 16 heures cet après-midi (Photo : www.imazpress.com)

La semaine débute par une dégradation du temps en particulier sur les régions de l'est.

Les averses débordent sur les hauteurs de l'ouest au cours de l'après-midi.

En soirée, "le temps s'assèche dans l'intérieur alors que sur l'est, des averses se produisent en mer et peuvent par moment flirter avec la frange littorale", précisent les météorologues.

Côté températures, "l'ambiance est souvent moite et lourde même si l'alizé de secteur est apporte un peu d'air sur le nord et le sud de l'île où il souffle en rafales voisines de 60 km/h sur Sainte Marie, 65 à 75 km/h sur Saint-Joseph et Saint-Pierre".

