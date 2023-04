Le peintre Victor Abel cherche une nouvelle maison pour sa dernière œuvre d’art

Une œuvre d’art du peintre Victor Abel cherche un nouveau toit. Actuellement exposée devant le musée Léon Dierx, la toile « Réunion de nuit, non clandestine pour mettre en lumière les luminaires de La Réunion » devra lever le camp ce vendredi. Installée par surprise et sans l’aval du musée, la peinture sera bientôt « SDF ». Victor Abel cherche donc un musée, une résidence artistique…Pour lui offrir un nouveau lieu d’exposition (Photo Victor Abel)

L’installation de l’œuvre fait elle-même partie d’une performance artistique. "Je suis arrivé quelques minutes avant la fermeture du musée, puis j’ai déposé mon œuvre sur le chevalet monumental de Jean Le Gac. C’est une performance surprise qui a reçue un bon accueil de la part du musée" détaille Victor Abel.



"L’idée était de montrer que si La Réunion est plutôt sensible à l’art de rue, il arrive parfois que cela fasse un peu d’ombre à l’art un peu plus classique, qui lui est cloisonné aux musées. Ma démarche était de décloisonner cet art, le laisser à l’épreuve des éléments météorologiques" explique l’artiste.



La performance est à visionner ci-dessous :







"Matériellement, il s’agit d’une huile sur toile de 3,33x1,80m finis à l’encaustique. Je l’ai nommée : Réunion de nuit pour mettre en lumière les grands luminaires de notre île. J’ai souhaité représenter les lumières de notre ile intense : la voute étoilée, nos pitons, notre volcan et aussi, tout au bas de la toile, les lumières des villes, comme un appel à prendre conscience de notre empreinte humaine" décrit Victor Abel.



Le musée a accepté de laisser l’œuvre pendant une semaine. De quoi laisser un peu de temps à Victor Abel de trouver une nouvelle résidence pour cette toile. "J’invite tous les Réunionnais sensibles à l’art, au patrimoine, continuellement en construction à me soumettre leur idée afin de donner un toit à ma toile" conclut-il.

Vous pouvez retrouver son travail - et le contacter - sur ce lien.



