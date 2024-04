Le Port : des armes et de la drogue saisies pendant une opération Place nette

Les 10 et 11 avril 2024, la police a mené une opération "Place nette" dans le quartier de la Rivière des galets au Port suite à une recrudescence d'actes de violences urbaines. Bilan de l'opération : trois placements en garde à vue pour délit de fuite, vol par effraction, et violences conjugales. Des armes ainsi que 38 grammes de cannabis, 3 grammes de MDMA, 11 grammes de produits de coupe ont été saisis. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Police)

Une opération de sécurisation réunissant plusieurs partenaires institutionnels( Ville du Port , Commission Consultative Départementale Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), bailleur social SEMADER, police municipale, fourrière animale Intercommunale des Territoires de l’Ouest afin de lutter et démanteler les trafics en tout genre : stupéfiants, vols, recels, armes.

Parallèlement à cette action , une opération CODAF (contrôle administratifs de commerces) a également été conduite dans le quartier avec la collaboration de la Direction de l'Alimentation et de l'Agriculture et de la Forêt de la Réunion(DAAF), Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales (URSSAF), des Douanes et du Groupe interministériel de recherche (GIR).

Une opération visant à rassurer à la population et lutter contre le sentiment d’insécurité , en garantissant une amélioration visible du cadre de l’état général du quartier.

Bilan de ces deux journées :

-126 effectifs engagés

- 500 personnes contrôlées

- 427 véhicules contrôlés dont 10 immobilisés dont 1 mise en fourrière administrative

- 18 deux roues contrôlés

- 23 bus contrôlés

- 30 parties communes visitées

- 4 personnes interpellées dont 3 placées en garde à vue : 1 délit de fuite, 1 vol par effraction, 1 pour des faits de violences conjugales

- 4 débits de boissons contrôlés et restaurants

- 101 PVE (procès verbaux électroniques)

- 11 (AFD) Amendes forfaitaires délictuelles

- Saisie d’armes : 1 fusil calibre 14, 1 couteau, 2 sabres, 1 hache

- Saisie de produits stupéfiants : 38 grammes d’herbes de cannabis, 3 grammes MDMA, 11 grammes de produits de coupe

- 2 avertissements hygiène et 60 kg de denrées alimentaires détruites (CODAF).