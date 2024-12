Le Port : deux individus interpellés pour recel de vol et conduite sous stupéfiants.

Les 10 et 11 décembre 2024, deux individus ont été interpellés pour recel de vol et conduite sous stupéfiants "place Flora Tristan" au Port. Leur arrestation a eu lieu lors d'une opération place nette menée par la police. L'objectif, lutter contre l'insécurité, les trafics de stupéfiants, et toutes les autres formes de délinquance. Deux individus ont été interpellés pour recel de vol et conduite sous stupéfiants.

L’objectif de cette action était de rassurer la population et les habitants du quartier en marquant une présence visible en assistant les bailleurs sociaux dans le nettoyage des parties communes.

- Bilan de l'opération place nette au Port -

- 37 effectifs engagés

- 81 véhicules contrôlés

- 6 deux-roues contrôlés

- 27 procès verbaux électroniques établies

- 22 véhicules hors usage enlevés (VHU)

- 4 immobilisations

- 9 locaux des parties communes réappropriés