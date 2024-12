Le SDIS 974 et la Sodiparc signent un partenariat en faveur du volontariat des sapeurs-pompiers

Sophie Arzal, présidente du conseil d’administration du SDIS 974, et Gérard Françoise, président directeur général de la Sodiparc, officialisent ce mercredi 4 décembre 2024 un partenariat en faveur du volontariat des sapeurs-pompiers.

"Par cette convention, les deux entités s’efforcent de concilier les impératifs de la vie professionnelle des salariés avec leur engagement citoyen, tout en mettant en place un cadre facilitant la disponibilité de deux employés de la SODIPARC, également sapeurs-pompiers volontaires", détaille le SDIS.

- Des engagements réciproques au service de la sécurité civile -

Le partenariat repose sur des engagements mutuels :



Pour la Sodiparc :

• Facilitation de la disponibilité : la Sodiparc permet à ses deux salariés de disposer du temps nécessaire pour leurs activités de formation, leurs missions opérationnelles, et leur participation aux instances de décision en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

• Maintien de la rémunération : ces collaborateurs continueront de percevoir leur salaire pendant leurs absences, dans la limite de huit jours ouvrés par an.



Pour le SDIS 974 :

• Promotion du partenariat : le SDIS s’engage à valoriser cette collaboration dans ses actions de communication.

• Attribution du label "Employeur Partenaire" : sur proposition de Sophie Arzal, le Préfet de La Réunion a décerné à la Sodiparc le prestigieux label "Employeur Partenaire des Sapeurs-Pompiers".

- Le label "Employeur Partenaire des Sapeurs-Pompiers Volontaires" -

Décerné pour trois ans, ce label reconnaît les efforts des entreprises qui soutiennent activement leurs salariés engagés comme sapeurs-pompiers volontaires. Il valorise également les compétences acquises par ces volontaires, telles que la gestion des risques et les gestes de premiers secours, qui profitent à l’environnement professionnel.



Grâce à cette distinction, la Sodiparc renforce son image d’entreprise citoyenne tout en contribuant à la sécurité de la population.





"Ce partenariat génère des bénéfices concrets", note le SDIS. "Pour le SDIS 974 : il assure la pérennité du volontariat, garantissant une réponse opérationnelle efficace et continue grâce à des volontaires dévoués", tandis que "la Sodiparc bénéficie de compétences spécifiques en prévention et secours au sein de son organisation et elle valorise son engagement envers la sécurité civile et le bien-être de ses employés".