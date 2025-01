Météo France a placé le sud et l'ouest de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages de 11h à 18h ce jeudi 30 janvier 2025. "Des averses parfois fortes sont attendues dans l'après-midi sur les pentes ouest et sud" notent les météorologues. Ces averses "peuvent prendre localement un caractère orageux" dit encore Météo France (Photo d'illustration www.imazpress.com)